Fala de Timothée Chalamet sobre paternidade é vista como alfinetada a outro ator famoso de Hollywood: ‘Desolador’

Em entrevista, ele disse que “definitivamente não iria nomear', mas criticou o fato de uma pessoa importante do seu entorno ter 'se gabado por não ter filhos enquanto tem mais tempo livre para outras coisas'.
Na mesma entrevista, o ator de 'Duna' revelou que filhos 'podem estar no radar'.
Chalamet ainda opinou sobre o chamado 'Movimento Sem Crianças' ('Childfree', em inglês) e disse que acha o pensamento 'desolador'.
Embora não tenha citado nomes, internautas concluíram que a indireta de Chalamet seria para o ator e comediante Seth Rogen, conhecido por defender abertamente uma vida sem filhos.
Conhecido pela série 'O Estúdio'e pelo filme 'Superbad: É Hoje', Rogen já disse em entrevistas que 'não conheço ninguém que é mais feliz com filhos do que nós sem filhos', se referindo ao seu casamento com Lauren Miller.
“Nós nos divertimos muito. Nós ficamos loucos o tempo todo! Ficamos deitados na cama sábado de manhã fumando maconha e assistindo a filmes pelados. Se tivéssemos filhos, não poderíamos fazer nada disso”, disse ele em 2021.
Em 2024, ele voltou a comentar sobre o assunto: “Se tem uma grande coisa que eu não vou fazer, é ter filhos [...] Eu tenho 40 anos, eu sei [como é]. Alguns amigos meus tem filhos há décadas. Algumas pessoas querem filhos, outras não.'
Após a fala de Chalamet, usuários nas redes sociais reagiram, acusando-o de desrespeitar Rogen e ressaltando que decidir ter ou não filhos é uma escolha pessoal.
“Eu, pessoalmente, estou realmente curtindo minha vida desoladora, Timothée”, disse um internauta. “Nossa, existem pessoas que querem ser pais, e outras que não querem”, alegou outro.
A decisão de não ter filhos tem sido cada vez mais discutida abertamente por figuras públicas. Veja algumas celebridades internacionais que fizeram essa escolha!
Oprah Winfrey — A apresentadora e empresária explicou em entrevistas que sabe da responsabilidade imensa de criar filhos e decidiu que maternidade não faria parte do seu caminho.
Dolly Parton — A cantora e empresária foi casada por quase 60 anos com Carl Dean e eles optaram por não ter filhos. Em 2023, ela disse: 'Com tudo que está acontecendo, eu detestaria ter trazido uma criança para o mundo.'
Ricky Gervais — O comediante comentou repetidas vezes (inclusive nos seus especiais) que não quer ter filhos, citando motivos pessoais e até argumentos sobre população e estilo de vida.
Enya — A cantora irlandesa é conhecida por levar uma vida muito reservada; fontes públicas e biografias indicam que Enya nunca se casou nem teve filhos, preferindo concentrar-se na carreira e na privacidade.
Miley Cyrus — Em entrevista ao podcast 'The Interview', do The New York Times, a cantora disse que nunca sentiu 'paixão' em relação à maternidade. Em outro momento, a artista já havia dito que as 'questões ambientais' são um dos motivos.
Helen Mirren — A atriz veterana já disse em entrevistas não ter 'nenhum instinto maternal'. Apesar de já ter afirmado que é 'muito feliz por não ter filhos', Mirren confessou que convive muito bem com os dois filhos do seu marido, Taylor Hackford.
Heather Graham — Conhecida por 'Se Beber, Não Case!', a atriz já afirmou que '80% do tempo se sente feliz por não ter filhos'. Ao jornal The Guardian, ela disse: “Acho ótimo que mais mulheres estejam expressando o desejo de não ter filhos.”