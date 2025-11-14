Estátua humana de 12 mil anos em parede intriga pesquisadores na Turquia

Esse santuário monumental é considerado o mais antigo do mundo e é Patrimônio da UNESCO.
O achado surpreendeu os pesquisadores por ter sido deliberadamente posicionado na horizontal.
O Ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, sugeriu que a estÃ¡tua Ã© provavelmente parte de algum tipo de cerimÃŽnia ritualÃstica.
A hipótese endossa a tese de que Göbeklitepe era um centro de rituais no qual representações antropomórficas tinham uma função central.
“Esta nova descoberta em Göbeklitepe lançará luz sobre os rituais e sistemas de crenças do Neolítico”, afirmou Ersoy.
A descoberta faz parte do 'Projeto Legado para o Futuro', que combina escavaÃ§Ã£o e a preservaÃ§Ã£o das estruturas do sÃtio.
Este projeto já implementou várias ações significativas, como a reconstrução de pilares maciços de toneladas.
Também já promoveram o reforço das paredes usando argamassa misturada com pelo de cabra e o transplante de aproximadamente mil oliveiras para preservar o cenário histórico.
Além da proteção das estruturas, o plano prevê melhorias para receber visitantes, como a construção de um centro de apoio e a implementação de trilhas de acesso.
“Nosso objetivo é administrar o interesse global em Göbeklitepe de forma sustentável, garantindo que o local permaneça protegido e, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas vivenciem sua herança única”, disse Ersoy.
Descoberto em 1994, o sítio arqueológico Göbeklitepe, datado do período neolítico, fica próximo à cidade de ?anl?urfa, na Turquia.
Datado de cerca de 9.600 a.C., ele antecede a agricultura, a cerâmica e até mesmo Stonehenge e as pirâmides do Egito!
O local é formado por círculos de pilares de pedra em formato de “T”, alguns com mais de cinco metros de altura e pesando toneladas.
Muitos desses pilares exibem esculturas de animais, símbolos abstratos e figuras humanas estilizadas, indicando um avançado nível artístico e simbólico.
O mais surpreendente é que tudo foi construído por comunidades de caçadores-coletores, o que desafia a ideia de que grandes construções só surgiram após a agricultura.