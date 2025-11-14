Galeria Historiador sugere identidade da ‘Moça com Brinco de Pérola’, retratada em obra famosa de Vermeer Ao longo dos séculos, uma dúvida sempre pairou no ar sobre a verdadeira identidade da 'musa' de Johannes Vermeer na icônica obra de arte 'Moça com brinco de pérola'. Assim, o historiador de arte Andrew Graham-Dixon afirmou ao Times of London, que, após estudo, pode ter chegado a uma conclusão. Por Lance

- Domínio Público/Wikimédia Commons