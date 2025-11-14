Polo comercial e ponto estratégico: raízes e história de São Gonçalo

São Gonçalo também tem grande importância para o estado do Rio de Janeiro por ser a segunda cidade mais populosa, com relevante herança cultural e econômica.
A cidade é atravessada por três grandes vias de acesso: RJ-106, RJ-104 e BR-101, algo que a torna um ponto estratégico para o transporte e o fluxo de pessoas.
A história de São Gonçalo está ligada aos ciclos econômicos do Brasil, como os engenhos de açúcar e lavouras. Em outro momento, a região evoluiu para um importante parque industrial e, mais recentemente, para um polo de serviços.
A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios tamoios que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e franceses.
Em 1579, Gonçalo Gonçalves recebeu uma sesmaria e fundou um povoado com uma capela para o santo padroeiro, São Gonçalo do Amarante.
No século XVIII, a região de São Gonçalo se tornou um centro econômico com fazendas, engenhos e plantações de feijão, milho e arroz.
O comércio desenvolvia-se na mesma proporção das atividades agrícolas, assim como as dezenas de barcos de transporte, que movimentavam o litoral. Um constante intercâmbio com outros portos das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro.
Dessa forma, em 1646, foi elevada à categoria de paróquia e, em 1890, desmembrou-se de Niterói para se tornar vila. A cidade, então, foi oficialmente estabelecida em 1922.
O conjunto de marcos históricos do século XVII inclui a fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, em Ipiíba, e a propriedade do capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no Engenho Pequeno. Além da capela de São João, do porto do Gradim e da Fazenda da Luz, em Itaoca.
A partir da década de 1930, o município investiu em um robusto parque industrial, que se tornou um dos centros econômicos do estado e recebeu o apelido de 'Manchester Fluminense'.
A cidade passou por um grande processo de urbanização, com a expansão para outros bairros, que surgiram de antigas fazendas e locais de comércio.
Em 1943, ocorreu uma nova divisão territorial no Rio de Janeiro. São Gonçalo perdeu o Distrito de Itaipu para Niterói, restando-lhe cinco distritos: São Gonçalo (sede), Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes que permanecem até os dias atuais.
No terceiro governo de Joaquim de Almeida Lavoura, o município teve sua grande arrancada para a urbanização com o calçamento e asfaltamento das principais vias que atualmente ligam Niterói à Alcântara.
A Capela da Luz, ou Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Itaoca, foi fundada em 1647 pelo Capitão Francisco Dias da Luz, que fez a promessa de construir a igreja após sobreviver a um naufrágio. Ela, então, se tornou um dos monumentos históricos mais antigos do Brasil e do município.
A Fazenda Colubandê é um complexo arquitetônico colonial tombado pelo Iphan, com a casa-grande do século XVIII e a capela de Sant'Ana de 1618.
A Praia das Pedrinhas é localizada na Baía de Guanabara, sendo um dos pontos turísticos mais procurados para contemplar o pôr-do-sol.
O Piscinão de São Gonçalo foi inaugurado em 2004 como uma grande área de lazer com piscina pública de água salgada e praia artificial, que custou R$ 13 milhões. Desde 2015, o espaço, que tem nove mil metros quadrados, está fora de operação e com promessas de revitalização.
O Teatro George Savalla teve sua origem como uma homenagem ao icônico palhaço Carequinha, que viveu por mais de 50 anos na cidade e se tornou um ícone da cultura brasileira, especialmente a infantil.
O Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores é um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que tem como objetivo refletir sobre a história da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores.
A Casa das Artes Villa Real foi inaugurada, no ano de 1999, para abrigar exposições de artistas plásticos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Além disso, é utilizada para a realização de shows intimistas e lançamentos de livros.
Segundo alguns historiadores, a construção da Igreja Matriz iniciou-se em 1579, quando o colonizador Gonçalo Gonçalves recebeu a propriedade da sesmaria do Suassunhão, localizada entre o Rio São Lourenço e a atual praia das Pedrinhas.
Com 534 metros de altitude, o Alto do Gaia é considerado o ponto mais alto da cidade e está localizado na área rural do bairro Santa Izabel. Com uma vista belíssima, é possível observar São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, e é a primeira Reserva Particular de Patrimônio Natural.
No momento, o local possui dois grandes shoppings, importantes polos comerciais: São Gonçalo, na beira da Manilha, e o Partage, localizado no centro da cidade.
Alcântara e do Rodo são cruciais para São Gonçalo, pois representam os maiores polos comerciais do município, atraem consumidores de diversas regiões e geram empregos e renda. A região oferece uma enorme variedade de lojas, assim como a tradicional 'Rua da Feira'.