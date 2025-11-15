Galeria Baikal: o lago mais antigo e profundo do planeta bate pulsante na Sibéria O Lago Baikal, na Rússia, é uma joia natural de proporções épicas. Com mais de 25 milhões de anos, é o lago mais antigo do planeta e também o mais profundo. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade única, com espécies que não existem em nenhum outro lugar. Reverenciado por cientistas, místicos e viajantes, é um santuário de beleza, mistério e vida. Por Lance

reprodução/tripadviser