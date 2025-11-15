Legado de Alan Rickman, o Snape de Harry Potter, vai a leilão

Richard Griffiths - O ator convenceu tanto na pele de Valter Dursley, tio de Harry, que atraiu a antipatia de parte do pÃºblico. Em 'Pedra Filosofal', ele faz de tudo para impedir que Harry se tornasse aluno de Hogwarts. Morreu aos 65 anos, em 2013, por complicaÃ§Ãµes apÃ³s uma cirurgia no coraÃ§Ã£o.