Entretenimento Rodrigo Santoro fala sobre novo papel e paternidade Rodrigo Santoro refletiu sobre carreira, família e seu novo trabalho no filme 'O Filho de Mil Homens'. Para ele, o personagem Crisóstomo é um dos papéis mais complexos que já interpretou, por representar valores como empatia, generosidade e acolhimento. Por Lance

Divulgação Jorge Bispo