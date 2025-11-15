Economia

Versátil e sustentável: cera de abelha ganha espaço da arte à indústria de cosméticos

A cera de abelha é um dos produtos naturais mais antigos e versáteis utilizados pelo ser humano.

Por Lance
Reprodução do Flickr katrien berckmoes

Produzida pelas abelhas operárias a partir de glândulas cerígenas localizadas em seu abdômen, ela serve como matéria-prima para a construção dos favos - estruturas que armazenam mel, pólen e abrigam crias.

Imagem de Tom por Pixabay

De textura firme, aroma suave e coloração que varia do amarelo-claro ao âmbar, a cera sempre chamou atenção por suas propriedades físicas singulares, o que permitiu seu uso em atividades que vão da arte à tecnologia moderna.

Frank Mikley/Wikimédia Commons

No setor de cosméticos, a cera de abelha ocupa posição de destaque, principalmente em produtos voltados à hidratação e à proteção da pele. Sua composição rica em ésteres, ácidos graxos e hidrocarbonetos permite que ela forme uma película protetora que reduz a perda de água sem bloquear os poros.

Divulgação

É por isso que aparece em cremes faciais, loções corporais, pomadas, protetores labiais e até maquiagens. Cosméticos naturais, livres de derivados de petróleo, têm na cera um aliado importante para atender consumidores que buscam ingredientes limpos e de origem sustentável.

Divulgação

A indústria farmacêutica também se beneficia das propriedades da cera de abelha. Muitos unguentos, bálsamos e pomadas terapêuticas utilizam a substância como base, devido à sua capacidade de incorporar óleos e extratos sem perder a estabilidade.

Divulgação

Há ainda estudos que investigam seu potencial em formulações cicatrizantes e anti-inflamatórias, reforçando a relevância medicinal do composto.

Imagem de Frauke Riether por Pixabay

Outra área em que a cera de abelha desempenha papel crescente é a indústria alimentícia. Ela é autorizada por órgãos reguladores como revestimento natural para frutas, que recebem uma camada fina da substância para prolongar sua vida útil e manter a umidade interna.

Imagem de Istvan Hauser por Pixabay

Na gastronomia domÃ©stica e comercial, tornou-se popular nos chamados â??wraps ecolÃ³gicosâ?: panos de algodÃ£o impregnados com cera que substituem o plÃ¡stico-filme na conservaÃ§Ã£o de alimentos.

Imagem de Ray Paterson por Pixabay

A cera tambÃ©m pode funcionar como agente antiaderente em utensÃ­lios culinÃ¡rios e atÃ© em revestimentos especÃ­ficos para assamento.

ReproduÃ§Ã£o do Flickr Gabriel Serafini

O artesanato é uma das áreas em que a cera de abelha encontra uso mais difundido. Velas feitas com essa cera queimam de forma mais limpa, lenta e perfumada do que as velas à base de parafina.

Divulgação

A cera também é utilizada no preparo de ceras de polimento para madeira, couro e até metais, pois oferece brilho natural e cria uma camada protetora que conserva o material sem agredi-lo. Em instrumentos musicais, como violinos e sanfonas, ela ajuda a preservar superfícies delicadas e partes móveis.

Reprodução do Flickr alice bernardo

Restauradores de museus e arquivos também recorrem à cera para proteger superfícies de madeira e peças arqueológicas, aproveitando sua capacidade de oferecer brilho discreto e selagem suave sem comprometer a originalidade das obras.

Reprodução do Flickr MAURO CATEB

Na indústria moderna, novos usos vêm sendo desenvolvidos com o avanço tecnológico. A cera é empregada na formulação de lubrificantes ecológicos, revestimentos têxteis, impermeabilizantes naturais e até em algumas tecnologias de impressão.

Merdal/Wikimédia Commons

Por ser renovável, não tóxica e de fácil processamento, ela se encaixa em modelos industriais que buscam reduzir a dependência de derivados petroquímicos.

Divulgação

Projetos de apicultura sustentável e orgânica vêm ganhando espaço, valorizando práticas que mantenham a biodiversidade e protejam os polinizadores - agentes essenciais para a agricultura global.

Reprodução do Flickr Rawan Enany

A crescente demanda por produtos naturais tem impulsionado o interesse pela cera de abelha em vÃ¡rios setores, e sua versatilidade mostra que se trata de um material que nÃ£o apenas resistiu ao tempo, mas continua ganhando novas aplicaÃ§Ãµes.

DivulgaÃ§Ã£o

Seja na indústria, na arte, na saúde ou na vida cotidiana, a cera destaca-se como uma alternativa eficiente, renovável e sustentável, reforçando a importância das abelhas não apenas para a natureza, mas também para o cotidiano humano.

Divulgação

Veja Mais