Celebridades e TV

No ar em “Três Graças”, Murilo Benício poderá voltar ao horário nobre em 2027

O ator Murilo Benício está de volta ao horário nobre da TV Globo em “Três Graças”, onde interpreta o empresário Santiago Ferette. Esse personagem se apresenta como líder da “Fundação Ferette”, atividade aparentemente filantrópica, mas que esconde um esquema de remédios falsificados cuja distribuição atinge regiões carentes.

Por Lance
Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

A novela “Três Graças” aborda a vida de três gerações de mulheres da mesma família, que enfrentam gravidez precoce e abandono paterno.

Divulgação

Mesmo após o fim da novela, o ator poderá retornar ao horário nobre da TV Globo em 2027. Isso porque ele poderia reprisar o papel de Tufão em uma possível sequência de “Avenida Brasil”, exibida em 2012.

Divulgação

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, a emissora teria convidado João Emanuel Carneiro para desenvolver a continuação da trama que marcou época. O autor teria concordado em seguir com a história, e os primeiros esboços já estariam em andamento. A Globo não confirmou a produção. Mas a atriz Eliane Giardini disse que a informação procede.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

“Avenida Brasil” acompanha Rita, que busca se vingar da madrasta Carminha, que a abandona em um lixão após a morte de seu pai. Paralelamente, Carminha reconstrói sua vida ao lado de Tufão, personagem de Murilo Benício.

Divulgação

Entretanto, a carreira de Murilo Benício não se limita ao sucesso de “Avenida Brasil”. Ele construiu uma trajetória consistente na televisão, no cinema e também na direção. Saiba mais, a seguir, sobre a carreira de um dos mais conhecidos atores do Brasil.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

Murilo Benício Ribeiro, que nasceu no dia 13 de julho de 1971 em Niterói, Rio de Janeiro, começou a carreira na década de 1990, com participações em novelas como “Fera Ferida”, “Por Amor” e “Meu Bem Querer”.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

O reconhecimento nacional veio em 2001 com “O Clone”, novela em que interpretou os gêmeos Lucas e Diogo na primeira fase e, na segunda, Lucas mais velho e o clone Léo. Um dos maiores sucessos dos anos 2000, a novela abordou temas científicos e familiares. Sua parceria com Giovanna Antonelli agradou ao público e, inclusive, se estendeu para a vida pessoal, já que os dois se casaram.

Youtube/Notícias Hoje

Logo depois, Murilo assumiu o papel do protagonista Danilo em “Chocolate com Pimenta”. O personagem era um rapaz vaidoso e popular na cidade de Ventura, que se apaixona por Ana Francisca, interpretada por Mariana Ximenes.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

Em 2004, ele interpretou Tião em “América”, protagonizada ao lado de Deborah Secco. A novela acompanha a história de Sol e Tião, que se apaixonam, mas seguem caminhos distintos: Sol busca uma vida nos Estados Unidos por meio de imigração irregular, enquanto Tião tenta realizar o sonho de se tornar campeão de rodeios.

Divulgação

Em 2008, Murilo deu vida ao ambicioso Dodi em “A Favorita”. A atuação lhe rendeu dois prêmios importantes: o Melhores do Ano e o Troféu Imprensa, reconhecimento compartilhado com Cauã Reymond pela mesma produção.

Divulgação

No ano de 2010, interpretou o estilista Victor Valentim, identidade adotada por Ariclenes Martins, em “Ti Ti Ti”. O personagem protagoniza uma disputa criativa e pessoal com Jacques Leclair, vivido por Alexandre Borges.

Divulgação

Após alguns anos dedicado a outros projetos, Murilo retornou às novelas em 2019 como Raul em “Amor de Mãe”. O personagem mantém relação afetiva com Vitória, interpretada por Taís Araújo, e é pai de Sandro, vivido por Humberto Carrão.

Divulgação

Em 2022, assumiu o papel de Tenório Pereira no remake de “Pantanal”. O personagem apresenta conflitos familiares e um passado ligado a disputas de terra, o que o coloca em oposição a outros núcleos da trama.

Divulgação

No cinema, protagonizou filmes como “Até que a Vida nos Separe”, “Divórcio” e “O Homem do Ano”, entre outros. Além da atuação, Murilo dirigiu e roteirizou produções como “O Beijo no Asfalto” e “Pérola”.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

Na vida pessoal, Murilo Benício é pai de dois filhos. Antônio nasceu em 1996, fruto do relacionamento com a atriz Alessandra Negrini, e Pietro nasceu em 2005, filho dele com Giovanna Antonelli.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

Além dessas relações, Murilo também teve outros relacionamentos conhecidos com atrizes brasileiras, entre elas Débora Falabella, Carolina Ferraz e Guilhermina Guinle.

Reprodução Instagram / @murilobeniciooficial

Curiosidade: Murilo enfrentou gagueira (disfemia) na infância, condição que, mais tarde, utilizou como recurso de composição em alguns personagens.

Instagram/@murilobeniciooficial

Veja Mais