No ar em “Três Graças”, Murilo Benício poderá voltar ao horário nobre em 2027

O reconhecimento nacional veio em 2001 com “O Clone”, novela em que interpretou os gêmeos Lucas e Diogo na primeira fase e, na segunda, Lucas mais velho e o clone Léo. Um dos maiores sucessos dos anos 2000, a novela abordou temas científicos e familiares. Sua parceria com Giovanna Antonelli agradou ao público e, inclusive, se estendeu para a vida pessoal, já que os dois se casaram.