Grammy 2026: Kendrick Lamar lidera com maior número de indicações

Originário do hip-hop da Costa Oeste, o rapper constrói uma obra marcada por letras profundas e reflexivas, que trazem críticas políticas e sociais e exploram de forma contundente a experiência e a cultura afro-americana.
Esta é a terceira ocasião em que Lamar lidera as indicações ao Grammy. Na cerimônia de 2016, ele conquistou 11 nomeações, enquanto em 2019 foram oito. Além disso, alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro artista solo, de qualquer gênero, a receber indicação para Álbum do Ano com cinco álbuns de estúdio consecutivos.
Kendrick Lamar, aliás, foi o grande vencedor do Grammy 2025, levando cinco prêmios por 'Not Like Us', música em que critica o — também rapper — Drake.
O rapper levou a melhor nas categorias: Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção de Rap, Melhor Performance de Rap e Melhor Vídeo Musical.
“No fim do dia, (não há) nada mais poderoso do que o rap. Não importa o que seja. Nós somos a cultura. Ela sempre vai ficar aqui para sempre', disse Lamar em seu discurso na época.
A faixa 'Not Like Us', aliás, está no centro de uma treta pública entre Kendrick Lamar e Drake, que não vem de agora.
Lamar já chegou a mencionar Drake com acusações de 'colonizar' a cultura negra americana, além de afirmar que o canadense tem uma filha secreta.
Em resposta, Drake lançou 'Family Matters', sugerindo que Lamar foi já teria sido infiel e abusivo com uma namorada, e negou as acusações recebidas na letra de 'The Heart Part 6'.
Kendrick Lamar nasceu em 17 de junho de 1987, em Compton, Califórnia. Seu nome completo é Kendrick Lamar Duckworth. Lamar é considerado um dos rappers mais influentes e respeitados da atualidade, conhecido por suas letras profundas e contribuições para a cultura do hip-hop.
O rapper cresceu em um ambiente cercado pela violência das gangues e pela pobreza de Compton. Essa experiência foi o que moldou sua visão de mundo e influenciou sua música.
Lamar começou a fazer rap ainda adolescente, lançando sua primeira mixtape, 'Youngest Head Nigga in Charge' e 2003, aos 16 anos, sob o nome de K-Dot.
O reconhecimento de fato veio em 2010, com o lançamento da mixtape 'Overly Dedicated'. Em 2011, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, 'Section.80', que foi aclamado pela crítica e pelo público.
Já o álbum 'good kid, m.A.A.d city' (2012) narra sua juventude em Compton por meio de uma narrativa cinematográfica, com faixas icônicas como 'Swimming Pools (Drank)' e 'Bitch, Don't Kill My Vibe'.
O segundo disco consolidou sua posição como um dos principais nomes do rap contemporâneo. Em 2015, Lamar misturou rap, jazz, funk e soul no álbum 'To Pimp a Butterfly', que foi aclamado como uma obra-prima e considerado um dos melhores discos da década.
Faixas como 'Alright' se tornaram hinos do movimento Black Lives Matter. Pelo disco, Lamar venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap.. Em 2017, Lamar lançou o álbum 'DAMN.', que também foi muito bem recebido pela crítica e pelo público.
Por 'DAMN.', aliás, o rapper tornou-se o primeiro artista do universo pop a vencer do prestigiado prêmio Pulitzer de Música — concedido historicamente a artistas de música clássica.
Lamar também foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original por 'All the Stars', sua colaboração com SZA para a trilha sonora do filme 'Pantera Negra' (2018).
Em 2022, após um hiato de cinco anos, Lamar lançou 'Mr. Morale & The Big Steppers', um álbum mais introspectivo que explora traumas pessoais, questões de saúde mental e masculinidade negra.
Por fim, em 2024 o artista lançou seu 6º e até aqui último álbum, intitulado 'GNX', com 12 faixas, que funcionam como uma espécie de continuação do disco anterior.
Apesar de sua carreira solo, Lamar já colaborou com diversos artistas conhecidos do mundo da música, incluindo SZA, Jay-Z, Taylor Swift e Beyoncé.