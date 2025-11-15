Galeria Grammy 2026: Kendrick Lamar lidera com maior número de indicações O rapper norte-americano Kendrick Lamar, de 38 anos, amplamente reconhecido como um dos maiores artistas da atualidade, acaba de conquistar nove indicações ao Grammy Awards 2026. Entre elas estão as categorias mais prestigiadas da premiação: Álbum do Ano, Gravação do Ano e Música do Ano. Os vencedores serão revelados no dia 1º de fevereiro de 2026. Por Lance

