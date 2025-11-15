Pra quem não viu: Ex-professora faz história ao doar 1 bilhão de dólares para estudantes de Medicina

Presidente do conselho da Albert Einstein College of Medicine, a ex-professora Ruth Gottesman estava com 93 anos quando fez a doação em fevereiro de 2024.
Essa doação é uma das maiores já feitas nos Estados Unidos para uma instituição de ensino. A professora é famosa por ajudar a criar ferramentas que detectam dificuldades de aprendizado em crianças e também por iniciar um programa de alfabetização para adultos.
A doação também chamou a atenção pelo fato de ter sido destinada a uma faculdade no Bronx, considerado o bairro mais pobre e com os piores indicadores de saúde em Nova York, de acordo com o Instituto de Saúde Populacional da Universidade de Wisconsin.
Um aluno de medicina da universidade Albert Einstein precisa desembolsar um valor superior a 59 mil dólares por ano. Muitos graduados acumulavam dívidas em torno de US$ 200 mil.
De acordo com o jornal americano, outros bilionários já tinham feito doações no passado, mas elas costumavam ser destinadas a escolas de medicina e hospitais mais renomados em Manhattan, o bairro mais rico da cidade.
Ainda de acordo com o jornal, a riqueza de Ruth veio de seu falecido marido, David Gottesman, que era próximo a Warren Buffett (foto), um popular investidor norte-americano que está entre as pessoas mais ricas do mundo, de acordo com listas da Forbes.
Ruth contou que, quando seu marido faleceu em 2022, ele deixou ações da Berkshire Hathaway para ela, com a mensagem póstuma: 'Faça o que você achar certo com isso'.
'Eu queria financiar alunos da Einstein para que recebessem mensalidades gratuitas', afirmou a ex-docente.
A doação ajuda mais estudantes a seguirem carreiras na área da saúde, tornando a faculdade de medicina acessível para aqueles que não poderiam arcar com o custo.
'Essa doação revoluciona radicalmente nossa capacidade de continuar atraindo estudantes comprometidos com nossa missão, não apenas aqueles que podem pagar', afirmou o diretor da escola de medicina, Dr. Yaron Tomer.
Essa não é a primeira ação para tornar o acesso às faculdades de medicina mais democrático nos EstadosUnidos. A Escola de Medicina da Universidade de Nova York também já custeou totalmente as mensalidades de todos os alunos.
Outro exemplo é a Universidade de Columbia, que cobre o custo total para estudantes de medicina com dificuldades financeiras.
O Bronx, um dos cinco distritos de Nova York, Ã© um lugar vibrante e multicultural com uma rica histÃ³ria e cultura. Foi fundado em 1639 por Jonas Bronck, um sueco que se estabeleceu na regiÃ£o com uma fazenda.
É o quarto maior distrito de Nova York em população, com mais de 1,4 milhão de habitantes.
Em 1874, o Bronx foi incorporado à cidade de Nova York, tornando-se o primeiro burgo (cidade murada autogovernada) fora de Manhattan a se unir à cidade.
Bronx também é conhecido por ser um berço do hip hop e do rap, além de ser lar de diversos museus, como o Museu de Arte do Bronx (foto) e o Museu do Condado do Bronx.
Fundada em 1955, a Albert Einstein College of Medicine faz parte do sistema de saúde Montefiore Health System e é conhecida por sua forte ênfase em pesquisa biomédica.
Foi uma das primeiras instituições nos Estados Unidos a oferecer um programa de graduação de seis anos que combina bacharelado e mestrado em medicina.
A instituiÃ§Ã£o tem um histÃ³rico significativo em pesquisa mÃ©dica, incluindo avanÃ§os em Ã¡reas como neurociÃªncia, genÃ©tica, imunologia e doenÃ§as infecciosas.
Além disso, a faculdade é conhecida por sua abordagem inovadora no ensino da medicina, que inclui a integração de tecnologia educacional avançada e práticas clínicas.