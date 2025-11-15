Entretenimento Lagoa de Cristal: maior piscina do mundo equivale a 10 campos de futebol Localizada a cinco horas de São Paulo, uma piscina no Chile chama a atenção por ter o tamanho de dez campos de futebol. Uma estrutura que impressiona não só por suas dimensões, como também por ser um marco da engenharia moderna. Por Lance

- Reprodução do flickr theedgeproperty.com