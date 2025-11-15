Lagoa de Cristal: maior piscina do mundo equivale a 10 campos de futebol

Presente no resort San Alfonso del Mar, na cidade de Algarrobo, no Chile, a atração foi registrada no Guinness World Records como a maior piscina do mundo.
Ela, então, utiliza a água do Oceano Pacífico, mantendo-a limpa e 10°C mais quente que o mar. Além disso, transformou o conceito de lazer e turismo ao ar livre.
Com impressionantes oito hectares de área, esta obra é equivalente a 20 piscinas olímpicas. Ela, portanto, tem 35 metros de profundidade em alguns pontos.
O foco foi aproveitar a baixa temperatura do Oceano Pacífico que banha a orla do resort. Assim, a chamada Lagoa de Cristal mantém sua água a uma temperatura média de 26°C.
Ela é abastecida com a água do oceano, entretanto conta com um sistema de filtragem e tratamento que a transforma em água doce e transparente para o banho e a prática de esportes.
A estrutura, que levou cerca de cinco anos para ser concluída, armazena 250 milhões de litros de água, e teve gastos operacionais elevados por causa do tamanho e da ousadia do projeto.
Dessa forma, a manutenção da maior piscina do mundo custa mais de US$ 2 milhões, algo equivalente a R$ 5,3 milhões por ano.
O resort é um complexo de apartamentos. Assim, o acesso à atração aquática é exclusivo para hóspedes, com diárias que variam entre R$ 600 e R$ 1,1 mil.
Na utilização do local, os hóspedes podem nadar, praticar esportes aquáticos, como caiaques e barcos, enquanto outros banhistas aproveitam para se refrescar na maior piscina do mundo.
Além disso, todos os edifícios do resort têm vista para a piscina e o Oceano Pacífico, sendo projetado com uma arquitetura que lembra o estilo dos anos 80.
A famosa Lagoa de Cristal conta com áreas separadas por barreiras de concreto, pensadas para os banhistas. O complexo também oferece spas com academia, saunas, jacuzzis e piscinas aquecidas.
A origem da lagoa está diretamente ligada ao bioquímico e empresário chileno Fernando Fischmann, fundador da empresa americana Crystal Lagoons.
A cidade de Algarrobo fica a aproximadamente uma hora e meia de Santiago, capital do Chile. Ela tem seu nome derivado da árvore 'algarrobeira', que por sua vez é originária da América do Sul.
A ideia de construir uma piscina tão grande e de frente para o mar, veio do fato das águas do oceano Pacífico serem muito frias.
A maior piscina do mundo, chamada Lagoa de Cristal, conta com áreas exclusivas para cada prédio, separadas por barreiras de concreto.
Entre as maiores piscinas do mundo, além da Lagoa de Cristal, estão a The Orthlieb Pool, no Marrocos, a CityStars Sharm El Sheikh, no Egito, e a Mahasamutr Lagoon, na Tailândia.
Um das principais dúvidas é sobre a manutenção da maior piscina do mundo. Nesse sentido, ocorre por meio de um sistema digital de sucção e filtragem, suga a água do mar.
A quantidade de água que pode ser armazenada na maior piscina do mundo impressiona. Afinal, é possível enchê-la com 250 milhões de litros.
A cidade é considerada a 'capital náutica do Chile', com várias opções de lazer como caiaque, vela e stand-up paddle na piscina gigante.
Um santuário natural próximo à costa que abriga colônias de pinguins de Humboldt, pelicanos e corvos-marinhos.
Situada na costa central do Chile, na região de Valparaíso, a aproximadamente 90 km de Santiago, a cidade também tem uma Reserva Nacional Lago Peñuelas, que oferece trilhas e caminhadas.