Além do ‘presídio dos famosos’: Tremembé dá nome a série de crimes verdadeiros

Disponível no Prime Video, a produção estrelada por Marina Ruy Barbosa gira em torno de acontecimentos no chamado “presídio dos famosos”, localizado na cidade paulista.
Nessa detenção já ficaram detidos criminosos célebres, como Suzane Von Richtofen, os Irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga.
A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, mais conhecida como Penitenciária II de Tremembé, foi construída em 1948 e passou a receber esses presos “famosos” a partir de 2002. Atualmente, cumprem pena no local nomes como o ex-jogador Robinho e o ex-médico Roger Abdelmassih.
A seguir, o Flipar mostra fatos e curiosidades sobre a cidade onde está localizada a Penitenciária II de Tremembé.
Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista, Tremembé faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrando a Região Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba.
Com uma altitude de 560 metros e uma topografia que combina várzeas e relevo montanhoso, a cidade tem uma paisagem marcada pela presença da Serra da Mantiqueira e de rios que atravessam o Vale do Paraíba.
Tremembé ostenta o título de estância turística concedido pelo governo do estado graças aos seus recursos naturais, culturais e históricos. Segundo o Censo do IBGE de 2022, a população da cidade é de 51.173 habitantes.
Entre os atrativos locais, destaca-se a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Fundada em 1672, ela é um marco da religiosidade local.
A Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que acontece anualmente entre os meses de julho e agosto, é um evento religioso de longa data que costuma atrair turistas para a cidade.
Outro ponto de interesse é o mirante e o horto municipal que permitem visões panorâmicas do vale e são procurados por visitantes em busca de lazer e contato com a natureza.
Tremembé situa-se próxima de cidades como Taubaté e Pindamonhangaba, e se beneficia de estar no corredor entre grandes centros e regiões turísticas do estado.
Em termos de economia, o município mantém forte presença agrícola - especialmente a rizicultura (cultivo do arroz) - além de pequenas empresas de serviços, e recebe investimentos em projetos industriais e turísticos.
A produção do cereal é tão importante que a cidade tem entre seus eventos tradicionais a Festa do Arroz de Tremembé, que teve em junho de 2025 a sua 16ª edição.
O nome “Tremembé” tem origem tupi-guarani, significando “alagadiço” ou “brejo”, em referência à presença de cursos d’água em sua área.
Em termos administrativos, o município foi criado como vila em 1896 e elevado ao status de cidade em 1906.
Apesar de seu destaque atualmente ligado à série e à penitenciária, Tremembé, banhada pelo rio Paraíba do Sul, é muito mais que isso. Trata-se de uma cidade com tradição religiosa, belas paisagens, patrimônio histórico e oportunidades para o turismo interiorano.