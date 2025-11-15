Estilo de Vida Grata surpresa: Prancha perdida no mar durante 18 meses é encontrada e devolvida ao dono O surfista francês Albarito Bueno, que vive na Austrália, encontrou uma prancha perdida na costa da Tasmânia, há cerca de 18 meses. O objeto esportivo estava a 2.400 km de distância do seu local de origem, em Raglan, uma das praias mais conhecidas da Nova Zelândia. Por Lance

Facebook Albarito Bueno