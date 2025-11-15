Sequência do famoso filme de moda com Anne Hathaway e Meryl Streep tem teaser divulgado

Segundo a Variety, a narrativa acompanha Miranda enfrentando o enfraquecimento do jornalismo impresso e a necessidade de atrair grandes anunciantes. Esse cenário pode colocá-la em conflito com Emily Charlton, vivida por Emily Blunt, que agora atua como executiva influente de um conglomerado de luxo, exatamente o tipo de parceria que Priestly precisa garantir.
A nova produção dá continuidade ao longa original estrelado por Hathaway e Streep lançado em 2006, que se tornou um fenômeno global ao mostrar os bastidores do mercado editorial de moda e a difícil relação entre Miranda e sua assistente Andy. A obra gerou cenas marcantes, diálogos lembrados até hoje e consolidou sua estética na cultura pop.
Anne Hathaway também confirmou outra continuação aguardada. Ela anunciou em suas redes sociais que o terceiro filme da franquia O Diário da Princesa está em desenvolvimento, retomando mais um clássico dos anos 2000.
O primeiro longa dessa história, lançado pela Disney em 2001, projetou Hathaway ao estrelato quase imediatamente. A trama acompanha Mia Thermopolis, adolescente de São Francisco que descobre ser herdeira do trono de Genóvia, governado por sua avó, a rainha Clarisse Renaldi, interpretada por Julie Andrews.
Esse, porém, não foi o trabalho de estreia da atriz. Nascida em 12 de novembro de 1982 no Brooklyn, Nova Iorque, Hathaway iniciou sua trajetória profissional em 1999 na série de TV “Caia na Real”.
A carreira da atriz avançou rapidamente. Ao longo dos anos, ela transitou por diversos gêneros cinematográficos, incluindo drama, comédia, romance, musical, ação e ficção científica.
Em 2004, Hathaway voltou a interpretar Mia Thermopolis na continuação da história de Genóvia, ao lado de Chris Pine. Nessa produção, Mia retorna ao país para se preparar para assumir o trono, mas descobre que a lei local exige que ela esteja casada para se tornar rainha. Pressionada, enfrenta disputas políticas e interferências externas enquanto tenta conciliar deveres e sentimentos pessoais.
Em seguida, integrou o elenco do premiado filme sobre dois vaqueiros norte-americanos, no qual interpretou Lureen Newsome, esposa do personagem vivido por Jake Gyllenhaal. A obra acompanha conflitos internos e emocionais dos protagonistas.
Em 2012, Hathaway recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por interpretar Fantine no musical “Os Miseráveis”, além de conquistar um Globo de Ouro, um BAFTA e outras premiações relevantes.
Entre seus outros papéis de destaque está sua participação no filme de Christopher Nolan ambientado em Gotham City, no qual interpretou Selina Kyle/Mulher-Gato. A produção reuniu elementos de ação, drama e personagens icônicos do universo dos super-heróis.
Em “Noivas em Guerra”, Hathaway viveu Emma Allan, que entra em conflito com sua amiga quando ambas desejam o mesmo local para realizar o casamento, gerando uma rivalidade inesperada.
Em “Alice no País das Maravilhas”, interpretou a Rainha Branca, em uma história fantástica que envolve viagem no tempo, mundos imaginários e personagens excêntricos.
Em “Um Dia”, a atriz deu vida a Emma Morley, acompanhando duas décadas de encontros e afastamentos com Dexter Mayhew, personagem de Jim Sturgess, em uma narrativa marcada por transformações e afetos.
Em “Oito Mulheres e um Segredo”, que reúne um elenco feminino estrelado, Hathaway interpretou Daphne Kluger, atriz envolvida em um sofisticado plano de roubo liderado por um grupo de mulheres.
Em 2025, protagonizou o romance “Uma Ideia de Você”, adaptação do Prime Video que acompanha a relação entre uma mulher mais velha e um cantor famoso mais jovem.
Na vida pessoal, Anne Hathaway Ã© casada com o ator e produtor Adam Shulman desde 2012. O casal tem dois filhos, o primeiro nascido em 2016 e o segundo em 2019.