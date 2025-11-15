Galeria Dunas cobrem casas e ruas no litoral do RS e dificultam acesso à praia Na praia de Maristela, em Xangri-Lá, veranistas enfrentam dificuldades de acesso devido ao avanço das dunas sobre a passarela que liga a calçada à areia. O problema reflete uma realidade já observada em outras áreas do Litoral Norte, como a Barra de Tramandaí, onde casas e ruas foram tomadas pela areia, exigindo obras de contenção. Por Lance