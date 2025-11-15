Dunas cobrem casas e ruas no litoral do RS e dificultam acesso à praia

Especialistas alertam que a ausência de vegetação para fixar a areia permite que o vento nordeste empurre as dunas para o interior. Esse fenômeno compromete a mobilidade de moradores e turistas, além de impactar a rotina das comunidades locais. A falta de cobertura vegetal agrava o risco de expansão das dunas.
Segundo o secretário Eduardo Jardim, Xangri-Lá possui mais de 70 passarelas que precisam de manutenção constante para remoção da areia trazida pelo “vento nordestão”. Apesar de invadirem casas e acessos, as dunas são barreiras naturais contra a erosão, e o desafio é conter seu avanço sem perder essa proteção essencial.
Dunas, por si só, são grandes paisagens formadas por montes de areia, que se tornam atrações turísticas e movimentam a economia local com gastronomia, cultura e passeios radicais como o sandboard. Veja exemplos de paisagens que atraem os aventureiros.
A Duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, é uma formação de areia movimentada pelo vento, famosa pelo visual panorâmico e pôr do sol.
Na duna de Canoa Quebrada, um fato curioso chamou atenção no dia 23/8/2025. Um carro foi filmado atravessando o areal, no mesmo ponto onde, meses antes, uma picape viralizou ao “voar” sobre um buggy. Ninguém se feriu.
Na Praia do Cumbuco — a principal do município de Caucaia, a 35 quilômetros de Fortaleza — a emoção fica por conta de divertidos passeios de buggy e a prática de windsurfe e kitesurfe em cenários formados por dunas deslumbrantes.
Jalapão, no Tocantins, também tem dunas espetaculares, no meio do Cerrado, longe do mar. Sua cor alaranjada se deve ao quartzo na areia, liberado pela erosão da Serra do Espírito Santo. Do alto das dunas é possível ter uma vista panorâmica da região e das belas cachoeiras.
As dunas dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, no Maranhão, também são famosas. Estas, por sua vez, possuem o formato de 'lua crescente' e têm lagoas doces cor de esmeralda.
As dunas de Itaúnas, no norte do Espírito Santo, são um convite à admiração da natureza, com rios, manguezais e belas praias. São formadas de areia fina e branca.
Em Santa Catarina há dunas de diferentes tamanhos. A que fica entre a Praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição é maior e recebe praticantes de sandboard. As menores são entre as praias dos Ingleses e Santinho e nas praias do Campeche, Armação e Pântano do Sul.
De volta ao Ceará, as praias de Trairi, como Flecheiras, Mundaú e Embuaca, atraem os turistas com dunas brancas, coqueirais, uma beleza selvagem e o pôr do sol espetacular.
Jericoacara, também no Ceará, tem a Duna do Pôr do Sol, onde os turistas têm vista panorâmica da vila de pescadores de Jeri e do mar, com uma incrível mudança nas cores da duna de acordo com a iluminação do sol.
As dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte, ficam dentro de um Parque Ecológico e são um convite a se aventurar no buggy, no sandboard ou em um passeio de dromedário. O vento constante muda o tamanho e a posição das dunas diariamente.
De volta ao Maranhão, as dunas dos Pequenos Lençóis têm até 50 metros de altura e são intercaladas por lagoas doces, formadas no período das chuvas. Mescla o branco da areia com os tons de verde e azul das águas.
As dunas das praias do Imbassaí, na Bahia, são margeadas pelo Rio Imbassaí e por diversas cascatas. O acesso é só para pedestres, pois a natureza criou uma barreira natural para veículos.
Ainda na Bahia, o vilarejo de Mangue Seco (da novela 'Tieta', de 1989) fica entre uma praia de água doce e as ondas do mar. O forte vento nas belas e enormes dunas vem cobrindo coqueiros, casas e até ruas do vilarejo.
De volta ao Rio Grande do Norte, o Parque Estadual Dunas de Natal tem três trilhas guiadas. Uma delas, a do Morro do Careca, se destaca por ter 107 metros de altura margeados dos dois lados pela vegetação.
Ainda no Rio Grande do Norte, a cidade de Areia Branca tem praias e dunas. A mais famosa é a Duna do Rosado, com 10 quilômetros quadrados de extensão e areia com diferentes tons de rosa. Ali perto, na Ponta do Mel, fica o único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar.
Em Alagoas, a Praia do Peba tem cerca de 21 quilômetros de dunas, que alcançam até 40 metros de altura, emoldurando lagoas que se formam nos baixios do terreno. O nascer e o pôr do sol são maravilhosos, contudo falta estrutura turística.
De volta à Santa Catarina, a Praia de Siriú é integrada ao Parque Nacional da Serra do Tabuleiro e com dunas de 5 quilômetros de comprimento e 30 metros de altura. Além das ondas do mar, tem a calmaria do Rio Siriú e a Lagoa do Siriú para se banhar e pescar.
Por fim, a Praia das Dunas, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é uma Área de Proteção Ambiental e, por isso, muito deserta. As dunas não são muito altas, mas são preservadas e não sofreram alterações urbanas.