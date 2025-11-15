Pequena, mas notável: menor cidade do Brasil tem qualidade de vida que surpreende

Apesar do tamanho reduzido, a cidade de aproximadamente 8 mil habitantes se destaca por sua economia dinâmica e pela boa qualidade de vida.
Situada a 180 km de Belo Horizonte, a economia de Santa Cruz de Minas é impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que contribui para um dos maiores PIBs da microrregião.
A indústria local também é relevante, com destaque para a produção de móveis artesanais e produtos alimentícios, que levam o nome da cidade para além de Minas Gerais.
A Igreja Matriz de Santa Cruz, construída no século 18, é um dos principais pontos de referência e atração da cidade, representando a forte influência da fé católica na região.
A proximidade com São João del-Rei, uma cidade histórica e turística, contribui para o movimento de pessoas e o desenvolvimento econômico de Santa Cruz de Minas.
A cidade também é conhecida por seu clima acolhedor e pela preservação de tradições mineiras, como a culinária típica, com pratos como o feijão tropeiro, o tutu à mineira e o famoso pão de queijo.
Para quem visita a região, a cidade é um convite para conhecer um pouco mais da história, da cultura e das tradições que fazem de Minas Gerais um estado tão especial. Veja agora o ranking completo dos menores municípios do Brasil!
10ª) Toritama (Pernambuco) - Área: 25,704 km² | População: 45,2 mil habitantes | Densidade populacional: 1.759,2 hab./km².
9ª) Taboão da Serra (São Paulo) - Área: 20,478 km² | População: 285,5 mil habitantes | Densidade populacional: 13.945,2 hab./km².
8Âª) General Maynard (Sergipe) - Ãrea: 20,221 kmÂ² | PopulaÃ§Ã£o: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 150,2 hab./kmÂ².
7ª) Nilópolis (Rio de Janeiro) - Área: 19,393 km² | População: 162,9 mil habitantes | Densidade populacional: 8.399,6 hab./km².
6ª) Fernando de Noronha (Pernambuco) - Área: 18,609 km² | População: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 170,2 hab./km².
5ª) Jandira (São Paulo) - Área: 17,523 km² | População: 125 mil habitantes | Densidade populacional: 7.129,9 hab./km².
4ª) Poá (São Paulo) - Área: 17,496 km² | População: 103,7 mil habitantes | Densidade populacional: 5.930,8 hab./km².
3ª) São Caetano do Sul (São Paulo) - Área: 15,331 km² | População: 165,6 mil habitantes | Densidade populacional: 10.805,2 hab./km².
2ª) Águas de São Pedro (São Paulo) - Área: 3,612 km² | População: 3,4 mil habitantes | Densidade populacional: 955,4 hab./km².
1ª) Santa Cruz de Minas (Minas Gerais) - Área: 3,565 km² | População: 8,1 mil habitantes | Densidade populacional: 2.274,6 hab./km².