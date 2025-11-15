Quem é quem na série Tremembé: criminosos que ficaram na ‘prisão dos famosos’

A produção retrata o cotidiano da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como o “presídio dos famosos”.
Para dar autenticidade Ã sÃ©rie, o elenco passou por intensa preparaÃ§Ã£o, com apoio de psicÃ³logos forenses, estudos sobre comportamento criminal, acesso a processos e documentÃ¡rios, alÃ©m de oficinas com profissionais do sistema prisional.
A produção adotou um trabalho minucioso nos aspectos psicológico, físico e ético para retratar com fidelidade e responsabilidade os casos reais que inspiraram a série. A seguir, conheça os condenados e os atores que deram vida a esse projeto.
Suzane von Richthofen - foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato dos pais em 2002.
Marina Ruy Barbosa é quem dá vida a Suzane na série. A atriz carioca é reconhecida por papéis marcantes em novelas da TV Globo, como Império e Totalmente Demais. Além da carreira artística, tornou-se referência de estilo e figura influente na moda nacional.
Elize Matsunaga - foi condenada em 2012 a 16 anos e três meses de prisão pela morte do marido, Marcos Kitano Matsunaga, e cumpre liberdade condicional desde 2022.
Elize é interpretada pela atriz Carol Garcia, que realizou uma preparação minuciosa, incluindo aulas práticas com um açougueiro para entender técnicas de corte e compreender o contexto do crime.
Anna Carolina Jatobá - condenada a 26 anos de prisão pelo assassinato da enteada Isabella Nardoni, que tinha cinco anos em 2008, crime cometido junto do marido, Alexandre Nardoni., de quem se separou ao deixar a prisão em 2023.
Anna Carolina é interpretada por Bianca Comparato, atriz carioca conhecida por papéis de destaque em produções da Netflix. Formada em cinema em Londres, é elogiada pela versatilidade e intensidade de suas interpretações.
Alexandre Nardoni - condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por sua participação no assassinato e com pena agravada por ser pai de Isabella Nardoni.
Foi interpretado pelo ator Lucas Oradovschi, que se preparou por 2 meses com entrevistas, fotos e vídeos disponíveis. Conhecido por trabalhos no teatro e participações em produções televisivas recentes, destaca- se por papéis dramáticos.
Daniel Cravinhos - entÃ£o namorado de Suzane von Richthofen, participou com o irmÃ£o Cristian do assassinato dos pais dela e foi condenado a 38 anos e 11 meses de prisÃ£o.
Foi interpretado pelo ator carioca Felipe Simas, conhecido por novelas como Totalmente Demais e Salve-se Quem Puder.
Cristian Cravinhos - condenado a 38 anos de prisão pelos assassinatos Manfred e Marísia von Richthofen. Sua história ganha destaque por um relacionamento com outro detento, retrato que ele atualmente nega.
Quem dá vida a Cristian é o ator Kelner Macêdo, ator paraibano conhecido por atuações em séries e filmes nacionais, como Onde Nascem os Fortes e Cangaço Novo.
Sandra Regina Gomes - conhecida como “Sandrão”, foi condenada a cerca de 27 anos de prisão por participar do sequestro e morte de um adolescente de 14 anos. Em Tremembé, é retratada por seu envolvimento com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen.
É interpretada por Letícia Rodrigues, atriz, bailarina e roteirista paulista, conhecida por trabalhos autorais no teatro e no audiovisual, como o solo 116 Gramas.