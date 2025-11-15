Animais

Espécies invasoras causam desequilíbrios ambientais e ameaçam faunas locais

Espécies invasoras são animais ou plantas levados para locais onde não existiam naturalmente e que se tornam um grande problema para o meio ambiente. Isso ocorre porque, nesses novos habitats, muitas vezes não há predadores naturais ou barreiras que controlem seu crescimento.

Por Lance
Divulgação Ministério do Meio Ambiente

Assim, elas se espalham rapidamente, competem com espécies locais e causam prejuízos ao meio ambiente, à agricultura e à saúde humana. Conheça, a seguir, alguns exemplos de espécies invasoras em diferentes partes do mundo.

Joshua Stone/Wikimédia commons

Coelho-europeu — Originário da Europa, foi levado à Austrália no século XIX para caça e criação. Lá encontrou um ambiente ideal, sem predadores, e sua população cresceu depressa, destruiu pastagens e afetou a fauna nativa.

- Wikimedia Commons

Sapo-cururu — Nativo da América Central e do Sul, foi introduzido na Austrália para controlar pragas agrícolas. Espalhou-se de forma descontrolada, envenena animais predadores locais e compete com anfíbios nativos.

Wikimedia Commons / Bill Waller

Caramujo-gigante-africano — Natural da África, foi levado à Ásia e à América do Sul como animal ornamental e fonte de alimento. Nessas regiões, se tornou uma praga agrícola e um transmissor de parasitas que afetam os humanos.

J.M.Garg wikimedia commons

Estorninho-europeu — Nativo da Europa e da Ásia, foi introduzido nos Estados Unidos no século XIX. Espalhou-se com rapidez, compete com aves locais e causa prejuízos a plantações e estruturas urbanas.

Wikimedia Commons / PierreSelim

Peixe-leão — Originário do Indo-Pacífico, chegou ao Caribe e ao Atlântico ocidental por meio de aquários domésticos. Sem predadores naturais, ameaça recifes de corais e reduz populações de peixes nativos.

Domínio Público

Formiga-argentina — Nativa da América do Sul, espalhou-se pela América do Norte, Europa, Ásia e Oceania com o comércio internacional. Forma supercolônias, elimina espécies locais e causa danos agrícolas.

Wikimedia Commons / Penarc

Tilápia — Originária da África, foi introduzida na América, Ásia e Oceania para a piscicultura. Após escapar para o ambiente natural, compete com peixes nativos e altera ecossistemas aquáticos.

PietervH - Flickr

Javali-europeu — Natural da Europa e da Ásia, foi levado à América e à Oceania para caça e criação. Nessas regiões, destrói lavouras, causa erosão do solo e transmite doenças a outros animais.

Wikimedia Commons / Jerzy Strzelecki

Coral-sol — Nativo do Indo-Pacífico, foi levado acidentalmente ao Atlântico Sul, inclusive ao litoral do Brasil. Cresce sobre corais nativos, impede sua regeneração e ameaça a biodiversidade marinha.

Maraguary wikimedia commons

Rato-preto â?? OriginÃ¡rio da Ãsia, espalhou-se por todos os continentes por meio do transporte marÃ­timo. Invade ecossistemas insulares, devora ovos de aves e transmite doenÃ§as que afetam humanos e animais.

Wikimedia Commons / Kilessan

Mexilhão-zebra — Nativo da Europa, foi introduzido na América do Norte em navios cargueiros. Entope tubulações, causa prejuízos econômicos e desequilibra ambientes de água doce.

Wikimedia Commons / GerardM

Cabra-doméstica — Originária da Ásia, foi levada para ilhas oceânicas, como as Galápagos. Nessas regiões, destrói a vegetação nativa e ameaça espécies endêmicas ao provocar erosão e perda de habitat.

Wikimedia Commons / Armin Kübelbeck

Gato-doméstico — Nativo da Ásia, foi levado por humanos a várias ilhas do Pacífico e do Índico. Tornou-se predador de aves e répteis nativos e causou extinções em ecossistemas isolados.

Wikimedia Commons / Von.grzanka

Mosquito Aedes aegypti — Originário da África, se espalhou pela América, Ásia e Oceania por meio do transporte marítimo. Adaptado a áreas urbanas, atua como vetor de doenças como dengue e zika.

wikimedia commons Muhammad Mahdi Karim

Jacinto-de-água — Planta amazônica originária da América do Sul, foi introduzida em lagos e rios da África, Ásia e América do Norte. Forma tapetes flutuantes que bloqueiam a luz e reduzem o oxigênio da água.

Wikimedia Commons / H. Zell

Gambá-comum — Nativo da América do Sul, foi introduzido acidentalmente no Caribe e em partes da América Central. Nessas regiões, compete com espécies locais e transmite doenças.

domínio público

Pardal-comum — Originário da Europa e da Ásia, foi introduzido na América do Norte, África do Sul e Austrália. Adaptou-se a áreas urbanas e compete com aves nativas por alimento e abrigo.

Wikimedia Commons / Rhododendrites

Peixe-gato-africano — Natural da África, foi levado à América do Sul e ao Sudeste Asiático para piscicultura. Escapou para rios locais, devora ovos e filhotes de peixes nativos e prejudica a fauna e a pesca regional.

Wikimedia Commons / Domínio Público

Veja Mais