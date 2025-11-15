Celebridades e TV Assassinato brutal de atriz grávida chocou o mundo nos anos 1960 Na madrugada de 9 de agosto de 1969, o assassinato brutal da atriz e modelo Sharon Tate e de outras quatro pessoas abalou Hollywood e o mundo. Tate, que estava grávida de oito meses, foi morta a facadas por membros de uma seita criminosa liderada por Charles Manson. Por Lance

Wikimedia Commons