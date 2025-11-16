Celebridades e TV Sucesso mundial, musical sobre Tina Turner, a Rainha do Rock, aposta em versão brasileira O espetáculo TINA – Tina Turner O Musical vai estrear no Brasil em 26 de fevereiro de 2026. A montagem ficará em cartaz até julho no Teatro Santander, em São Paulo, exibindo a atriz Analu Pimenta como a intérprete de Tina Turner nos palcos. O musical, é claro, celebra a trajetória intensa e inspiradora da Rainha do Rock. Por Lance

Divulgação