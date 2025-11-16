Sucesso mundial, musical sobre Tina Turner, a Rainha do Rock, aposta em versão brasileira

O ator César Mello dará vida a Ike Turner, parceiro criativo e amoroso da cantora nos primeiros anos. A produção é a versão brasileira do espetáculo que estreou em Londres em 2018. O musical foi indicado a 12 prêmios Tony Awards, incluindo o de Melhor Musical. A montagem promete unir emoção, energia e clássicos da carreira de Tina.
Entre os sucessos que embalam a peça estão “What’s Love Got To Do With It?”, “Private Dancer” e “The Best”. A atriz Analu Pimenta destacou que Tina transformou dor em potência e inspirou gerações. A venda de ingressos começa em novembro de 2025 para a temporada paulista. A superprodução também marca os 10 anos do Teatro Santander.
Uma coleção especial da Rhino Records, lançada em 2023, reuniu pela primeira vez todos os singles lançados por Tina Turner de 1975 a 2023. 'Queen of Rock ‘n’ Roll' celebra os 50 anos do primeiro álbum solo da cantora.
A notícia da morte de Tina Turner abalou o mundo da música e do entretenimento em 24/5/2023. A icônica cantora e performer tinha 83 anos. Conhecida como “rainha do rock’n roll”, ela levava uma vida mais tranquila, na Suíça, e, segundo o porta-voz, morreu de causas naturais.
A lendária artista era conhecida por sua voz poderosa e uma energia e presença de palco cativantes. Tina deixou um legado indiscutível na indústria musical.
Anna Mae Bullock, conhecida depois como Tina Turner, nasceu em 26 de novembro de 1939, em Nutbush, no Tennessee. A cantora precisou superar desafios ao longo da vida antes de se tornar uma das maiores artistas de todos os tempos.
Turner veio de família pobre nos Estados Unidos e chegou a ser abandonada pelos pais, aos 15 anos de idade. Assim, precisou cantar em bares e boates para se sustentar.
A artista começou sua trajetória profissional na música como vocalista da dupla Ike & Tina Turner, ao lado de seu então marido, Ike Turner. Juntos, criaram uma mistura eletrizante de R e B, rock e soul, que encantou multidões e rendeu sucessos inesquecíveis, como 'Proud Mary' e 'River Deep — Mountain High'.
Por detrás dos holofotes, Tina Turner e o marido levavam uma vida pessoal conturbada. Ela teve que lidar com abusos e enfrentou desafios emocionais e físicos ao lado de Ike Turner. O casamento com ele foi marcado por brigas e polêmicas. Algumas vezes, a cantora surgiu em público com hematomas e marcas da violência que sofria.
Depois de 18 anos, a artista não só se libertou da situação — terminando o casamento com Ike — como se tornou uma das primeiras vozes da música a falar abertamente sobre violência doméstica.
Sem recursos financeiros, Tina buscou abrigo na casa de uma amiga e teve a oportunidade de abrir shows de bandas renomadas, como os Bee Gees. Ela também se apresentou com vários nomes conhecidos da música, como Eric Clapton.
Além disso, nessa época, influenciada por figuras como David Bowie e Rolling Stones, a cantora decidiu adotar um novo estilo que se tornou icônico, com roupas ousadas e cabelos loiros arrepiados.
Em meados dos anos 70, Tina Turner lançou seu primeiro disco solo, intitulado “Tina Turns the Country On”. A partir dali, a carreira da cantora decolou.
Em 1984, a artista lançou seu quinto álbum, que seria um verdadeiro marco na sua carreira, chamado 'Private Dancer'. O disco apresentou sucessos como 'What's Love Got to Do with It' e a própria 'Private Dancer', que levaram Turner ao topo das paradas musicais e lhe renderam diversos prêmios. Ao longo da carreira, foram oito prêmios Grammy e mais de 100 milhões de discos vendidos.
A cantora ficou conhecida pelo timbre 'rasgado', que se tornou uma verdadeira assinatura pessoal. No auge aos 45 anos, ganhou a fama de “rainha do rock”. Na foto, Tina com Mick Jagger, dos Rolling Stones, numa parceria espetacular.
A cantora também marcou presença no Brasil algumas vezes. Em um show da turnê 'Break every rule', em 1988, a artista chegou a reunir 184 mil pessoas no Maracanã! O show ainda foi transmitido para o mundo todo.
A música “The Best”, lançada no começo dos anos 90 serviu de tema de várias personalidades do esporte, inclusive do piloto brasileiro Ayrton Senna. Os dois chegaram a dividir o palco em um show na Austrália, em 1993.
Não foi só na música que Tina Turner fez sucesso. No início dos anos 70, a artista já se aventurava também no cinema. Em 1975, estrelou o longa “Tommy”, que contava com o ator Jack Nicholson no elenco.
Em 1985, a rainha do rock faria seu papel mais famoso, em 'Mad Max – Além da cúpula do trovão' ao lado do astro Mel Gibson.
A cantora se manteve na ativa durante muito tempo e chegou a lançar o álbum 'Wildest dreams' aos 56 anos. No fim dos anos 1990, anunciou a aposentadoria dos palcos. Em comemoração aos 50 anos dos prêmios Grammy, em 2008, Tina Turner realizou uma apresentação histórica, com direito a dueto com outra diva da música, Beyoncé.
Em 2021, a vida e a carreira da artista foram minuciosamente retratadas em um documentário produzido pela HBO, “TINA”, permitindo uma visão aprofundada e íntima de sua jornada na música.
Tina Turner era casada com o executivo musical alemão Erwin Bach, desde 2013. Ela também deixou dois filhos adotados de seu relacionamento com Ike Turner (1962-1978): Ike Turner Jr. e Michael Turner.
Craig Raymond Turner, o primeiro filho da cantora, morreu em julho de 2018, seguido também do falecimento de seu outro filho, Ronnie, em dezembro de 2022.