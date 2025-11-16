Marlon Brando: ator recusou Oscar e teve vida de sucessos e polêmicas

Ele se tornou um dos principais expoentes do Método, técnica que aprendeu no Actors Studio de Lee Strasberg e Stella Adler. Sua carreira foi marcada por performances inesquecíveis, desafios pessoais e um impacto duradouro na indústria do entretenimento.
Nascido em 3 de abril de 1924, em Omaha, Nebraska, Brando cresceu em um ambiente familiar turbulento. Sua mãe, Dorothy, era atriz e uma influência artística em sua vida, enquanto seu pai, Marlon Brando Sr., era um homem de negócios severo. Durante a adolescência, Brando demonstrou um comportamento rebelde, o que o levou a ser expulso de diversas escolas.
Eventualmente, ele se mudou para Nova York em 1943, onde começou a estudar atuação na The New School e no Actors Studio, aprofundando-se no Método, técnica que enfatiza a imersão psicológica no personagem.
O talento de Brando rapidamente chamou atenção na Broadway, onde estrelou 'Truckline Café' e, principalmente, 'Um Bonde Chamado Desejo' (1947), de Tennessee Williams, sob a direção de Elia Kazan.
Sua interpretação de Stanley Kowalski, um homem rude e passional, foi aclamada pela crítica e pelo público, consolidando sua ascensão no mundo do espetáculo.
A transição para o cinema foi natural e meteórica. Em 1951, Brando reprisou o papel de Stanley Kowalski na versão cinematográfica de 'Um Bonde Chamado Desejo', dirigida por Kazan. Sua atuação foi explosiva, crua e revolucionária, rendendo-lhe sua primeira indicação ao Oscar.
Em 1954, Brando entregou uma das performances mais icônicas do cinema em 'Sindicato de Ladrões', novamente dirigido por Elia Kazan. No papel de Terry Malloy, um ex-boxeador atormentado por sua consciência e pelo sistema corrupto em que vive, ele protagonizou a célebre cena 'I could been a contender' ('Eu poderia ter desafiado o campeão').
O papel lhe garantiu seu primeiro Oscar de Melhor Ator (1955), consolidando-o como um dos maiores intérpretes da sétima arte. Foi sua quarta indicação seguida, com sua primeira vitória.
Nos anos seguintes, Brando seguiu experimentando diferentes papéis, embora sua carreira tenha enfrentado altos e baixos. Filmes como 'Désirée' (1954), 'O Último Tango em Paris' (1972) e 'Morituri' (1965) mostraram sua versatilidade.
Mas alguns fracassos comerciais e desentendimentos com diretores e produtores começaram a manchar sua reputação em Hollywood. Ganhou a fama de difícil nos bastidores, exigindo controle criativo e, muitas vezes, atrasando produções.
A grande reviravolta aconteceu em 1972, quando aceitou o papel de Vito Corleone em 'O Poderoso Chefão', de Francis Ford Coppola. Inicialmente, os executivos da Paramount não queriam Brando no papel devido a seu histórico complicado, mas Coppola insistiu.
O teste de maquiagem impressionou os produtores, e Brando trouxe uma interpretação única ao patriarca da família Corleone, misturando fragilidade e brutalidade.
O desempenho lhe garantiu seu segundo Oscar de Melhor Ator, mas, em um gesto histórico, ele recusou a estatueta em protesto contra a forma como Hollywood retratava os indígenas americanos. Em seu lugar, enviou a ativista Sacheen Littlefeather para recusar o prêmio, gerando uma enorme controvérsia.
Apesar do sucesso estrondoso de 'O Poderoso Chefão', Brando continuou a ter uma relação conturbada com a indústria. Em 1978, surpreendeu ao interpretar Jor-El, o pai de Superman, no blockbuster 'Superman: O Filme', pelo qual recebeu um dos maiores salários da época por poucos minutos de tela.
Nos anos seguintes, sua participação em 'Apocalypse Now' (1979), como o enigmático Coronel Kurtz, tornou-se lendária, apesar das dificuldades nas filmagens, incluindo seu ganho excessivo de peso e sua falta de preparação para o papel. O resultado, no entanto, foi uma das atuações mais marcantes de sua carreira.
Nos anos 1980 e 1990, Brando reduziu suas aparições no cinema. Fez participações em 'A Fórmula' (1980) e 'Don Juan DeMarco' (1995), mas sua vida pessoal começou a ofuscar sua trajetória profissional.
O ator enfrentou tragédias familiares. Entre elas, o assassinato de Dag Drollet, o namorado de sua filha Cheyenne. Ele foi morto por Christian Brando, meio-irmão de Cheyenne (filho de Marlon com outra de suas três esposas) .
Marlon tambem enfrentou problemas financeiros devido ao seu estilo de vida excêntrico e caro. Seu último papel no cinema foi em 'A Cartada Final' (2001), ao lado de Robert De Niro e Edward Norton.
Marlon Brando faleceu em 1º de julho de 2004, aos 80 anos, deixando um legado inestimável para o cinema. Seu impacto na atuação é visível até hoje, com inúmeros atores citando-o como inspiração.
Sua abordagem visceral, sua recusa em se conformar às normas de Hollywood e sua dedicação ao realismo continuam a influenciar novas gerações.
Mais do que um ator, Brando foi um símbolo de rebeldia e inovação. Seu nome permanece como um dos pilares da arte dramática, provando que a atuação pode ser muito mais do que simplesmente representar – pode ser uma forma de verdade e transformação.