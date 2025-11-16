Método de imersão total de Daniel Day-Lewis revolta ator vencedor do Emmy

Brian Cox, vencedor do Emmy e do Globo de Ouro por 'Succession', criticou duramente o método de Day-Lewis. Para Cox, “se tornar o personagem” fora das filmagens é uma prática exagerada e desnecessária. Ele defende que a atuação deve ser vista como trabalho técnico e não como obsessão. As críticas reacenderam o debate sobre o valor do método
Brian Cox, que interpretou Logan Roy na série 'Succession', da HBO, não tem papas na língua. Ele, aliás, é conhecido por falar mal de outros atores em público e até de projetos que ele mesmo trabalhou.. A saber, ele não economizou nas críticas ao detonar a interpretação de Joaquim Phoenix no filme 'Napoleão' (2023).
Em entrevista ao ao HistFest, em Londres, Cox disparou: “Terrível. É terrível. Uma atuação verdadeiramente terrível de Joaquin Phoenix. É realmente horrível. […] Eu teria feito muito melhor, isso eu te digo'.
Na mesma entrevista, o ator veterano disse que “'Coração Valente' é um monte de bobagens' e que, embora Mel Gibson tenha sido maravilhoso, o filme é uma grande 'mentira'. 'William Wallace nunca engravidou a princesa francesa”, concluiu.
Em 'Coração Valente' (1995), Brian Cox vive Argyle Wallace, tio de William Wallace (Mel Gibson). O filme foi um sucesso de crítica e venceu cinco Oscars.
Outra fala controversa do ator de 'Succession' foi em abril, quando, em entrevista ao 'The Starting Line Podcast', ele disse que a Bíblia é 'um dos piores livros de todos os tempos'.
'Porque começa com a ideia de que a costela de Adão — você sabe que [da] costela de Adão, esta mulher foi criada, e eles vão acreditar porque são estúpidos o suficiente', justificou o ator.
Ateu, Cox comentou também que, para ele, a ideia de Deus, pelo menos da forma como é tradicionalmente vista, pode ser usada para controlar as pessoas, especialmente em favor dos homens.
O comentário revoltou muita gente nas redes sociais que foram ao perfil do ator expressar descontentamento.
E não para por aí. Em seu livro de memórias 'Putting the Rabbit in the Hat', Cox contou que lhe foi oferecido um papel em 'Piratas do Caribe', mas ele admitiu que não estava lá muito interessado em trabalhar com Johnny Depp.
'[...] É basicamente o show de Johnny Depp como Jack Sparrow e, pessoalmente, tenho certeza de que ele é muito exagerado e superestimado', disse Cox.
Brian Denis Cox é natural de Dundee, na Escócia. Ele nasceu em 1º de junho de 1946 e se consolidou como um ator clássico com formação em Shakespeare.
Sua carreira é marcada por performances marcantes no teatro e na televisão, além de papéis coadjuvantes em diversos filmes.
Cox começou a atuar em meados dos anos 1960, com diversas participações em séries de TV britânicas.
Em 1986, Cox despontou no cinema ao interpretar o icônico Doutor Hannibal Lecter no filme 'Caçador de Assassinos', dirigido por Michael Mann.
Depois de 'Coração Valente', em 1995, alguns trabalhos de destaque de Cox foram em: 'Despertar de Um Pesadelo' (1996), 'O Lutador' (1997), 'Três É Demais' (1998) e 'O Corruptor' (1999).
Em 2002, Cox interpreta Ward Abbott no empolgante thriller de ação 'Identidade Bourne', ao lado de Matt Damon.
Inclusive, nos anos 2000 o escocês emplacou papéis em diversos filmes importantes, como o terror 'O Chamado', 'Adaptação', 'A Última Noite' (os três lançados em 2002), 'X-Men 2' (2003), 'Tróia' (2004) e o suspense 'Zodíaco' (2007).
O ator também participou de 'Planeta dos Macacos: A Origem' (2011), 'RED 2: Aposentados e Ainda Mais Perigosos' (2013) e o terror 'A Autópsia' (2016).
As participações em séries foram inúmeras, com destaque para 'Deadwood' (2004-2006), 'Penny Dreadful' (2014-2016) e a mais recente e mais importante, 'Succession' (2018-2023).
O drama 'Succession', aliás, foi um enorme sucesso de crítica e público. No total, a série teve quatro temporadas e faturou 19 prêmios Emmy, além de nove Globos de Ouro.
Recentemente, a atriz Sarah Snook, que interpreta a única filha mulher do personagem de Cox, deu uma declaração dizendo que o ator ficava “aterrorizante” em alguns momentos no set de filmagem: 'A voz dele às vezes pode ser muito assustadora. Trovejante', declarou a atriz.
Cox afirmou que acha Strong um 'ótimo ator', mas criticou o estilo de atuação em que o artista continua no personagem mesmo quando a câmera para de filmar. “Só vá lá e faça o trabalho, sabe?', opinou.
Brian Cox já ganhou diversos prêmios ao longo da carreira, incluindo o Prêmio do Sindicato dos Atores (SAG Awards), além de ter cinco indicações ao Emmy e quatro ao Globo de Ouro, tendo vencido uma vez em cada.
Em 2003, o ator foi nomeado para a Ordem do Império Britânico, na categoria de Comandante. Em 2022, quando perguntado sobre suas opiniões polêmicas, o ator disse que 'não dá a mínima' para a cultura do cancelamento e, portanto, se sente confortável para dizer o que pensa.