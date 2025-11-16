Celebridades e TV Nicole Kidman confirmada em ‘bad trip’ de Osgood Perkins Nicole Kidman foi confirmada no elenco de 'The Young People', novo filme de Osgood Perkins, que ficou conhecido pelo seu trabalho com 'Longlegs' e 'O Macaco'. A atriz australiana dividirá a tela com Lola Tung, de 'O Verão Que Mudou a Minha Vida', e Nico Parker, que esteve em 'Como Treinar o Seu Dragão'. Por Lance

