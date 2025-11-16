Mel ‘sabor chocolate’? Novidade é feita a partir de casca do cacau

O mel sabor chocolate aproveita partes do cacau que seriam descartadas, reduzindo desperdícios na cadeia produtiva. O resultado é um alimento inovador que pode ser usado em diferentes indústrias. Além da alimentícia, há potencial para aplicações na cosmética. O processo valoriza resíduos agrícolas e transforma em produto de alto valor.
Os testes foram realizados com mel de cinco espécies brasileiras de abelhas sem ferrão. Entre elas estão borá, jataí, mandaçaia, mandaguari e moça-branca. Todas são fundamentais para o equilíbrio ambiental e para a polinização. Nos estudos iniciais, o mel da mandaguari apresentou os melhores resultados. Ainda assim, outras espécies também podem ser utilizadas no processo.
Os cientistas agora buscam aumentar a estabilidade e o tempo de conservação deste mel saborizado. O objetivo é ampliar a aplicação industrial e viabilizar a comercialização em larga escala. O estudo foi publicado na revista científica ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Os autores procuram parceiros para licenciarem a tecnologia, o que pode acelerar a chegada do produto ao mercado.
E por falar em mel, um projeto inovador da Embrapa Meio Ambiente criou um protocolo para identificar e autenticar o mel produzido por abelhas sem ferrão (nativas do Brasil). O objetivo é certificar a qualidade e a origem do produto nacional com análises sofisticadas que identificam a abelha que produziu o mel e permitir o seu rastreamento.
As abelhas com ferrão atrofiado provêm da meliponicultura, a criação de abelhas nativas no Brasil. Elas já existiam em território nacional antes da introdução da Apis Mellifera, trazida dos continentes europeu e africano. As abelhas têm importância gigantesca para o meio ambiente. Por isso, existe uma preocupação permanente com a preservação da espécie.
As abelhas, por meio da polinização de inúmeros alimentos, como frutas, legumes e grãos, garantem a segurança alimentar de toda a humanidade.
O reflexo econômico da apicultura vai muito além da produção de mel desses insetos. A produtividade de alimentos como maçã, pera, berinjela, laranja e ameixa são realizadas graças ao trabalho de polinização das abelhas. Elas são responsáveis por 85% da reprodução das plantas com flores.
Nesse sentido, caso haja um desequilíbrio nessa produção, ele afetará as comunidades de plantas e animais que delas dependem. Além da produção de mel, própolis e cera, esses insetos contribuem na manutenção da biodiversidade, do ecossistema, e na produção de alimentos por meio de sua capacidade polinizadora.
“Algumas plantas dependem exclusivamente de animais polinizadores para sua reprodução, outras se beneficiam deles produzindo frutos de melhor qualidade. Estima-se que 35% da produção agrícola global, bem como 85% das espécies de plantas nativas, dependam, em algum grau, da polinização', disse a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).
'As abelhas são responsáveis pela polinização de plantas e são amplamente reconhecidas como as mais importantes para essa função em escala global”, explicou Carolina Matos, ecóloga do Centro de Agroecologia e Serviços Ambientais.
A polinização é a transferência de grãos de pólen das anteras de uma planta para o estigma de outra. As abelhas são os principais agentes desse processo, já que o realizam quando se alimentam de recursos florais e espalham o pólen por grandes áreas.
Uma colmeia tem entre 30 e 60 mil indivíduos. Encontrado o lugar ideal, a primeira coisa a fazer é iniciar a construção dos favos para que a rainha possa colocar seus ovos. Os favos são construídos de cima para baixo com um espaço de 6 a 9 milímetros entre eles, para as abelhas se locomoverem.
A temperatura da colmeia é sempre mantida entre 34 e 36 °C, índice necessário para controlar a textura da cera. Se passa disso, algumas operárias batem as asas para ventilar e outras trazem gotículas. Um dos locais no mundo que mais se fabrica mel é em Extremadura, na Espanha.
Cada favo tem alvéolos dos dois lados. Quando a colmeia estiver pronta, terá uma ordenação-padrão: no alto, é guardado o mel, em seguida o pólen, depois as larvas e ovos e, por fim, os zangões.
Chalicodoma pluto, Megachile pluto ou abelha gigante Wallace é uma espécie de inseto da família Megachilidae. A fêmea desta espécie é a maior abelha do mundo, com sua envergadura chegando a 6 centímetros de comprimento. Foi descoberta em 1859 pelo naturalista Alfred Russel Wallace.
O gênero Perdita (subfamília Andreninae) compreende aproximadamente 600 espécies de abelhas, conhecidas como as menores do mundo. Muitas espécies desse gênero são especialistas florais, ou seja, visitam apenas uma ou algumas poucas espécies de plantas. São abelhas solitárias e constroem seus ninhos em solos arenosos no deserto do sul dos Estados Unidos ao norte do México.
A apicultura consiste na criação de abelhas com ferrão com o objetivo de produzir mel, própolis, geleia real, pólen e cera de abelha
Ela representa uma significativa fonte de renda para os agricultores familiares e não exige muito tempo e nem grandes áreas de terra disponíveis. Além disso, é uma atividade de baixo impacto ambiental, que contribui bastante para preservação do ecossistema.
Nos pomares de laranja, maçã, uva e outras frutas cultivadas é comum os agricultores contratarem apicultores para polinizarem as flores, a render grande produtividade, tanto de frutas, como de mel. Este tipo de atividade chama-se apicultura migratória, porque o apicultor descarrega um caminhão de colmeias no centro do pomar durante a floração, e depois retira as colmeias no fim da floração.
A apicultura contribui, de forma eficaz, para minimizar a interferência e a degradação da natureza, corroborando com a produção integrada na agropecuária. Criar abelhas é de suma importância para a agricultura pela efetiva polinização, que, por sua vez, provoca um significativo aumento na produção agrícola.
O favo de mel, portanto, é a estrutura hexagonal de cera de abelha que forma o interior das colmeias. Sua função é armazenar o pólen e o mel das abelhas.
Na prática da apicultura, quando o mel é colhido, o favo de mel é removido da colmeia e a substância pegajosa é extraída das células, deixando a estrutura do favo intacta. Dessa forma, resta apenas a cera alveolada de favo de mel, que consiste em uma folha com células em hexagonal.
Rico em proteínas, o favo de mel pode ser adicionado com sucesso a uma dieta saudável e nutritiva. É importante ter em mente que a cera de favo de mel pode ser consumida a qualquer hora do dia, com pratos doces ou salgados, além de ser anti-inflamatório e auxiliar a digestão.
O própolis é um produto elaborado pelas abelhas a partir de substâncias resinosas coletadas em brotos, flores, folhas e cascas de plantas. A estas substâncias as abelhas adicionam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração do produto final.
