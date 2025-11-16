“Foi mal, galera”: O dia em que o McDonald’s assumiu erro e tirou hambúrguer do cardápio

As reclamações surgiram por causa da falta de picanha no sanduíche que levava o nome de Mc Picanha. Isso virou alvo de queixas nas redes sociais, pois os consumidores se sentiam lesados.
O McDonald's assumiu que não usava picanha no hambúrguer que tinha o nome da carne - uma das preferidas dos brasileiros.
A empresa informou que o sanduíche tinha 'molho com aroma natural de picanha' e 'blend de cortes selecionados' com 100% de carne bovina.
O Procon de São Paulo notificou o McDonald's a esclarecer sobre o preparo do hambúrguer e os motivos da falta da carne anunciada na publicidade.
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também entrou no circuito e abriu um processo para analisar as propagandas feitas pela empresa.
Especialistas disseram que o sabor da picanha era bem semelhante ao de outras peças após serem moídas. Acém, coxão mole, fraldinha e patinho eram - e ainda são - usados frequentemente para hambúrgueres, com qualidade.
O problema era anunciar o que não existia (o anúncio afirmava: 'feito com picanha'). O preço da picanha chegava a R$ 100 o quilo; o acém ficava na faixa de R$ 30.
Veja agora algumas curiosidades sobre o McDonald's, uma rede poderosa que se espalha pelo mundo inteiro.
O McDonald's é a maior cadeia de fast food do mundo, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia.
A rede opera tem mais de 37 mil pontos de venda em 119 países de diversas línguas. Na foto, loja do McDonald's em Jerusalém, capital de Israel.
Os arcos dourados são mais reconhecidos do que a cruz cristã. É o que apontou uma pesquisa da Sponsorship Research International com 7 mil pessoas em 6 países: 88% identificaram os famosos arcos do McDonald's, enquanto apenas 54% souberam dizer o nome da cruz cristã.
A cadeia de fast food tem amplo cardápio para adultos e crianças; e costuma conjugar os alimentos com brinquedos para a animação dos consumidores mirins.
Não apenas monta parques para brincadeiras infantis nos espaços das grandes lojas como também vende brinquedos associados ao McLanche Feliz ou avulsos. Vende mais de 1,5 bilhão de brinquedos por ano, acima da Hasbro e da Mattel, duas gigantes do ramo.
Como se vÃª, o McDonald's tem um nome a zelar. E decidiu em 29 de abril de 2022 anunciar a retirada dos McPicanha das lojas. A empresa publicou: 'Foi mal, galera'. Muitos queriam outra soluÃ§Ã£o: botar picanha no sanduba!