Celebridades e TV Afastado do cinema desde que ficou viúvo, Rick Moranis está de volta após 28 anos Rick Moranis, ícone da comédia dos anos 80 e 90, está oficialmente de volta ao cinema. Após 28 anos afastado das telonas, ele retorna para reprisar o papel de Lord Dark Helmet na sequência de 'S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço', agora intitulada provisoriamente 'Spaceballs 2'. Por Lance

