Entretenimento A força da música no cinema: Alan Silvestri volta a assinar trilha de Vingadores Alan Silvestri voltou a vingadores: Doomsday após seu impacto decisivo nos capítulos anteriores da saga, retomando a parceria com a Marvel para dar continuidade ao tom épico que caracteriza os heróis. A previsão é de que o filme entre em cartaz no fim de 2026. Por Lance

Reprodução Instagram Alan Silvestri