A força da música no cinema: Alan Silvestri volta a assinar trilha de Vingadores

Silvestri assina a trilha da franquia dos Vingadores desde The Avengers (2012). Sua música se tornou parte fundamental da atmosfera emocional e grandiosa das batalhas e reencontros da equipe.
Entre seus outros trabalhos de destaque estão De Volta para o Futuro, Forrest Gump, O Náufrago, Uma Noite no Museu, Contato e O Expresso Polar. Silvestri também compôs para filmes de ação como Predador e para grandes animações, mostrando enorme versatilidade ao longo da carreira.
Alguns músicos, como Alan Silvestri, podem se considerar parte do cinema mundial, com composições que emocionaram o público e agregaram valor aos personagens. A participação deles, em muitos casos, é fundamental para a carga de emoção dos filmes. Confira grandes nomes.
Ennio Morricone (1928-2020) - O compositor e maestro italiano se dedicou intensamente ao cinema, deixando pérolas como as trilhas de 'Cinema Paradiso' e de todos os filmes de Sergio Leone, como 'O Bom, O Mau e o Feio'. Recebeu um Oscar pelo conjunto da obra em 2007. Ganhou também o Oscar de 2016, pelo filme 'Os Oito Odiados'.
John Williams (1932 - 92 anos) - Celebrado como o maior nome das trilhas sonoras do cinema, concorreu 52 vezes ao Oscar (venceu 5). Ele assina quase todos os filmes de Steven Spielberg (Tubarão, ET e Jurassic Park, entre outros). E compôs as canções das sagas Harry Potter, Indiana Jones e Star Wars.
Henry Mancini (1924-1994) - Ítalo-americano, foi compositor, pianista e maestro. Participou da orquestra de Glenn Miller e quando este desapareceu num ataque aéreo na Segunda Guerra Mundial, manteve o legado do regente. Entre os trabalhos mais famosos estão Bonequinha de Luxo e A Pantera Cor de Rosa.
Max Steiner (1888-1971) - Austríaco, naturalizou-se americano e foi muito prolífico entre os anos 1930 e 1960, deixando centenas de obras para a sétima arte. Foi ele que compôs dois temas que estão entre os mais famosos do cinema: E o Vento Levou e Casablanca.
Jerry Goldsmith (1929-2004) - O compositor americano fez trilhas sonoras para vários gêneros, se destacando em ficção científica, terror e fantasia. Recebeu 17 indicações ao Oscar e venceu pelo filme 'A Profecia', clássico do terror estrelado por Gregory Peck e Lee Remick.
Alfred Newman(1900-1970) - Nascido em Connecticut, Alfred (na foto, à direita, ao lado de Walt Disney) integrou uma família de músicos (dois irmãos, dois filhos e um sobrinho). Compôs para cerca de 200 filmes e recebeu 45 indicações para o Oscar. Venceu nove vezes, a última delas pelo filme 'Camelot', em 1967
Nino Rota (1911-1979) - O músico italiano se consagrou com as trilhas de filmes de grandes diretores conterrâneos, como Federico Fellini, Luchino Visconti e Franco Zefirelli. E criou uma das músicas mais impactantes do cinema: o tema de O Poderoso Chefão, de Francisco Ford Coppola.
Monty Norman (1928-2022) - O britânico, que morreu aos 94 anos, compôs nada menos que a música-tema de 007 (James Bond), reconhecida ao primeiro acorde. Foi Albert Broccoli, produtor de 007 contra o Satânico Dr.No (1º filme de 007) que o convidou para compor.
Bernard Herrmann (1911-1975) - Americano, autor de músicas antológicas como o tema dos filmes Cidadão Kane e As Neves do Kilimanjaro. Assinou a trilha de vários filmes de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, inclusive o mais famoso deles: Psicose.
Alan Menken (1949) - Compositor, pianista e violinista. Famoso por trilhas sonoras de filmes da Disney. Seus trabalhos mais reconhecidos são A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e Pocahontas. Cada um desses filmes lhe rendeu dois Oscars (Trilha Sonora e Canção Original).
Hans Zimmer (1957) - O compositor alemão coleciona mais de 110 prêmios de 178 indicações na carreira. Seu primeiro sucesso foi Rain Man, pelo qual concorreu a Oscar. É autor da trilha sonora de sagas como Piratas do Caribe e Sherlock Holmes.
Marvin Hamlisch (1944-2012) - Compositor e maestro americano, é um das duas pessoas no mundo a ganhar os cinco prêmios mais prestigiados na cultura: Pulitzer, Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. É dele a trilha de A Chorus Line e do clássico Golpe de Mestre.
Gabriel Yared (1949) - Libanês com cidadania francesa, tem formação em música erudita e jazz. Viveu 1 ano e meio no Brasil representando o Líbano no Festival Internacional da Canção nos anos 70. Inspirou-se em Bach e no folclore húngaro para compor a trilha de O Paciente Inglês, que lhe valeu o Oscar.
Wojciech Kilar (1932-2013) - Nascido em Leópolis, cidade que pertencia à Polônia e passou para a Ucrânia em 1945, o compositor tem como principais trabahos os filmes Drácula de Bram Stoker, de Coppola; O Pianista e O Último Portal, estes de Roman Polanski.
John Barry (1933-2011) - Maestro e compositor britânico, vencedor de cinco Oscar, o último por Dança com Lobos (1990). É o músico que compôs mais trilhas para os filmes de James Bond. Assinou 11 delas, incluindo temas que se tornaram antológicos como Goldfinger, Octopussy e Os Diamantes são Eternos
David Arnold (1962) - Compositor de trilhas para cinema e TV. Fez os temas de Stargate e Independence Day. Compôs para cinco filmes de James Bond e disse que se inspirou em John Barry. Destaque para as trilhas de Cassino Royale e Quantum of Solace, ambos do agente 007.
Alexandre Desplat (1961) - Compositor francês, tem mais de 170 trilhas de filmes, principalmente na França e em Hollywood. Ganhou o Oscar pelos filmes A forma da Água e Grande Hotel Budapeste. Compôs a música do filme que encerra a saga de Harry Potter: Relíquias da Morte.
Danny Elfman (1953 ) - Multi-instrumentista, toca trombone, guitarra, percussão e piano. Também compõe e canta. Foi líder do grupo pop Oingo Boingo que vendeu milhões de discos nos anos 80 e 90. Em 1989, compôs em 2 dias a música-tema de Os Simpsons. Seu trabalho mais importante é O Homem-Aranha, de 2002.