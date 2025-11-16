Celebridades e TV Com paralisia cerebral, ator mostra que o palco é lugar de superação e liberdade Pedro Fernandes, ator da novela “Dona de mim”, não tem dúvidas: o teatro foi essencial para que ele aprendesse a conviver com a paralisia cerebral. Aos 33 anos, ele desafia estigmas e mostra que pessoas com deficiência podem ocupar qualquer espaço — inclusive o das artes dramáticas, com protagonismo e sensibilidade. Por Lance

reprodução/ instagram