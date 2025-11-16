Entretenimento Anna Sawai, de ‘Velozes e Furiosos’, será Yoko Ono nos filmes sobre os Beatles Anna Sawai foi confirmada como intérprete da cantora e artista plástica Yoko Ono nas quatro cinebiografias dos Beatles, dirigidas por Sam Mendes. Cada filme será centrado em um dos integrantes da banda, com estreia prevista para abril de 2028. Por Lance

reprodução/ instagram