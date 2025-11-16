Ícones da Europa: monumentos que simbolizam seus países

Museu do Vasa - Estocolmo - Suécia. O monumento abriga o navio Vasa, um imponente navio de guerra do século XVII que afundou em sua viagem inaugural em 1628. Recuperado em 1961, o Vasa foi restaurado e hoje é o destaque do museu, que exibe o navio em sua totalidade, junto com artefatos e exposições sobre sua construção e história.