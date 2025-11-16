Caranguejo gigante volta a ser avistado; espécie tinha sumido há 15 séculos

A descoberta surpreendeu os pesquisadores, já que o animal não era visto na região havia décadas e acreditava-se extinto localmente. O exemplar foi encontrado em uma pequena caverna de calcário, cerca de três quilômetros da costa leste da ilha.
O achado reforçou o registro inédito de 2024, quando espeleólogos haviam avistado o caranguejo na mesma área.
Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm.
Juntos, os dois episódios reacenderam o interesse científico sobre a resiliência da espécie e suas chances de recolonizar o arquipélago.
Conhecido como o maior artrópode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir até 90 cm de diâmetro, 5 kg e viver até 60 anos.O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico.
Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum.
O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia.
Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta.
Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa.
Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores.
Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha.
Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com 'pulmões' branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidratação.
Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento 'ousado', o que inclui invadir casas e acampamentos em busca de alimentos — justificando o apelido de “ladrão”.
Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos.
Atualmente, a espÃ©cie Ã© protegida em algumas regiÃµes devido ao declÃnio populacional por conta da caÃ§a e perda de habitat.