Animais Caranguejo gigante volta a ser avistado; espécie tinha sumido há 15 séculos Em 2025, cientistas anunciaram o primeiro registro pós-tsunami de 2004 do caranguejo-dos-coqueiros na Ilha de Car Nicobar, na Índia. O estudo confirmou oficialmente a presença do crustáceo e levou o governo a incluir a espécie em um novo plano de conservação nas ilhas Andaman e Nicobar. Por Lance

Reprodução/YouTube