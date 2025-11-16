Galeria

Deixaram saudade: Lembranças de Jesse Koz e do cão Shurastey

Quem acompanha redes sociais e sites de viagens certamente conhece uma dupla que deixou saudade. O dia 23 de maio de 2022 marcou uma despedida precoce que comoveu muitas pessoas pelo mundo. Foi a data da morte do influenciador Jesse Koz e do seu cão, Shurastey, num acidente nos Estados Unidos.

Reprodução redes sociais

Dias depois do acidente, uma 'fusqueata' - carreata de fuscas - foi realizada em vários lugares em homenagem à dupla. Pessoas que acompanhavam as aventuras de Jesse e Shurastey nas redes sociais se reuniram numa celebração à memória dos dois.

reprodução redes sociais

O acidente foi na cidade de Portland, no estado do Oregon, no Noroeste dos EUA. Jesse tentou fugir de um engarrafamento, mas perdeu o controle do carro e foi para o outro lado da pista, batendo em um Ford Escape.Um casal de amigos vinha logo atrás e testemunhou o acidente.

reprodução redes sociais

Por questões sanitárias, o corpo do cachorro Shurastey foi logo cremado. E depois levado para Balneário Camboriú, terra natal de Jesse, onde ele também foi cremado. Amigos fizeram uma vaquinha virtual e rapidamente conseguiram o dinheiro necessário (R$ 120 mil) para o traslado do corpo para velório no Brasil.

reprodução instagram

Jesse e Shurastey iniciaram a viagem em 2017. Saíram de Balneário Camboriú (SC) e, na primeira etapa da jornada, seguiram em direção a Ushuaia (Argentina). Depois, percorreram o Brasil e seguiram até os Estados Unidos. O objetivo era chegar ao Alasca, e o acidente aconteceu na reta final do percurso.

Instagram @shurastey_

O fusca utilizado nas aventuras era de 1978 e Jesse adorava o carro. Deu a ele o nome de Dodongo. O veículo também era bastante popular entre os seguidores da dupla.

Instagram @jessekoz

Jesse e Shurastey já haviam passado por 16 países, além do Brasil. O influenciador sempre postava fotos para eternizar a sua presença em cada local visitado. Takes sempre com alegria e motivação para as novas etapas da viagem.

reprodução instagram

Além dos Estados Unidos, a dupla passou, entre outros países, por Argentina, Uruguai, Chile, México, Paraguai, Costa Rica, Peru, Equador e Colômbia.

Instagrams @shurastey_ @shurastey.dogs

Durante o trajeto, Jesse aproveitava para capturar belas paisagens, sempre posando ao lado de Shurastey. As aventuras eram acompanhadas por mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

Instagram @jessekoz

Jesse tinha 29 anos. Além de viagens, sua outra paixão era o futebol. Ele era torcedor do Corinthians. Mas mesmo quando vestia a camisa do Timão para demonstrar o seu lado corintiano, Jesse posava com o inseparável Shurastey.

Instagram @jessekoz

Shurastey era um Golden Retriever, de 6 anos, idade equivalente a 50 anos no envelhecimento humano. O cachorro, inclusive, tinha uma rede social própria, com cerca de 100 mil seguidores.

Instagram @jessekoz

O nome Shurastey era uma homenagem à música 'Should I Stay or Should I Go', de 1981, da banda de punk rock britânica The Clash. Em português, o título significa 'Devo ficar ou devo ir'?

reprodução redes sociais

Jesse adorava Shurastey: 'Ele não quer saber se é de fusca, ou de carro novo, se tô bem vestido ou se engordei. O que importa é estar do meu lado, essa amizade é pura e verdadeira', disse.

Instagram @shurastey_

A última postagem de Jesse no Instagram foi na quinta-feira (19/5), quatro dias antes do acidente, a cerca de 17 horas do local onde morreria. Ele publicou uma foto observando a ponte em San Francisco, na Califórnia.

Instagram @jessekoz

A fama da dupla de viajantes fez com que Jesse desse entrevistas em programas. Ele esteve, inclusive, com o brasileiro Rafinha Bastos.

Instagram @/shurastey_

Jesse também deu entrevista a Zeca Camargo e disse que a presença do cão Shurastey ao seu lado lhe dava suporte emocional.

reprodução instagram

A morte precoce e repentina do influenciador repercutiu entre famosos. O apresentador de TV Celso Portioli parecia não acreditar: 'Não é possível. Que tristeza'

O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello também lamentou: 'Meu Deus q coisa mais triste… RIP amigo. Foi um prazer conhecer vcs dois. Sinto muitissimo??'.

Instagram @rubarrichello

Em julho de 2022, a tradicional Cãominhada, evento que faz parte da programação de aniversário de Balneário Camboriú, homenageou o cão Shurastey e seu tutor Jesse Koz.

reprodução instagram

