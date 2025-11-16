Deixaram saudade: Lembranças de Jesse Koz e do cão Shurastey

Dias depois do acidente, uma 'fusqueata' - carreata de fuscas - foi realizada em vários lugares em homenagem à dupla. Pessoas que acompanhavam as aventuras de Jesse e Shurastey nas redes sociais se reuniram numa celebração à memória dos dois.
O acidente foi na cidade de Portland, no estado do Oregon, no Noroeste dos EUA. Jesse tentou fugir de um engarrafamento, mas perdeu o controle do carro e foi para o outro lado da pista, batendo em um Ford Escape.Um casal de amigos vinha logo atrás e testemunhou o acidente.
Por questões sanitárias, o corpo do cachorro Shurastey foi logo cremado. E depois levado para Balneário Camboriú, terra natal de Jesse, onde ele também foi cremado. Amigos fizeram uma vaquinha virtual e rapidamente conseguiram o dinheiro necessário (R$ 120 mil) para o traslado do corpo para velório no Brasil.
Jesse e Shurastey iniciaram a viagem em 2017. Saíram de Balneário Camboriú (SC) e, na primeira etapa da jornada, seguiram em direção a Ushuaia (Argentina). Depois, percorreram o Brasil e seguiram até os Estados Unidos. O objetivo era chegar ao Alasca, e o acidente aconteceu na reta final do percurso.
O fusca utilizado nas aventuras era de 1978 e Jesse adorava o carro. Deu a ele o nome de Dodongo. O veículo também era bastante popular entre os seguidores da dupla.
Jesse e Shurastey já haviam passado por 16 países, além do Brasil. O influenciador sempre postava fotos para eternizar a sua presença em cada local visitado. Takes sempre com alegria e motivação para as novas etapas da viagem.
Além dos Estados Unidos, a dupla passou, entre outros países, por Argentina, Uruguai, Chile, México, Paraguai, Costa Rica, Peru, Equador e Colômbia.
Durante o trajeto, Jesse aproveitava para capturar belas paisagens, sempre posando ao lado de Shurastey. As aventuras eram acompanhadas por mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.
Jesse tinha 29 anos. Além de viagens, sua outra paixão era o futebol. Ele era torcedor do Corinthians. Mas mesmo quando vestia a camisa do Timão para demonstrar o seu lado corintiano, Jesse posava com o inseparável Shurastey.
Shurastey era um Golden Retriever, de 6 anos, idade equivalente a 50 anos no envelhecimento humano. O cachorro, inclusive, tinha uma rede social própria, com cerca de 100 mil seguidores.
O nome Shurastey era uma homenagem à música 'Should I Stay or Should I Go', de 1981, da banda de punk rock britânica The Clash. Em português, o título significa 'Devo ficar ou devo ir'?
Jesse adorava Shurastey: 'Ele não quer saber se é de fusca, ou de carro novo, se tô bem vestido ou se engordei. O que importa é estar do meu lado, essa amizade é pura e verdadeira', disse.
A última postagem de Jesse no Instagram foi na quinta-feira (19/5), quatro dias antes do acidente, a cerca de 17 horas do local onde morreria. Ele publicou uma foto observando a ponte em San Francisco, na Califórnia.
A fama da dupla de viajantes fez com que Jesse desse entrevistas em programas. Ele esteve, inclusive, com o brasileiro Rafinha Bastos.
Jesse também deu entrevista a Zeca Camargo e disse que a presença do cão Shurastey ao seu lado lhe dava suporte emocional.
A morte precoce e repentina do influenciador repercutiu entre famosos. O apresentador de TV Celso Portioli parecia não acreditar: 'Não é possível. Que tristeza'
O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello também lamentou: 'Meu Deus q coisa mais triste… RIP amigo. Foi um prazer conhecer vcs dois. Sinto muitissimo??'.
Em julho de 2022, a tradicional Cãominhada, evento que faz parte da programação de aniversário de Balneário Camboriú, homenageou o cão Shurastey e seu tutor Jesse Koz.