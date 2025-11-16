Economia

Pra quem não viu: Pequena cidade francesa derrota gigante do comércio em ‘queda de braço’

Um caso que aconteceu em 2023 na cidade de Sevran, na França, ficou como exemplo de valorização do comércio local pelos moradores. E de como a união faz a força. O FLIPAR mostrou e relembra o caso.

A pequena cidade que fica 18 km a nordeste de Paris, às margens do Rio Morée, ocupa uma área de apenas 7,2 km² e tem cerca de 52 mil moradores. Mas a população se mobilizou e comprou briga com uma poderosa rede de supermercados: o Carrefour.

Sevran está localizada na região de Île-de-France, no departamento de Seine-Saint-Denis. Conhecida por sua diversidade cultural, a cidade possui projetos de revitalização urbana e enfrenta desafios sociais típicos de áreas metropolitanas.

O comércio em Sevran é diversificado, com destaque para pequenos negócios, mercados locais e lojas de bairro que atendem à comunidade multicultural. Por isso, a população se mobilizou contra a chegada do Atacadão, que iria se estabelecer na cidade.

Na visão dos moradores e comerciantes, a chegada do Atacadão - rede de atacarejo do Carrefour - poderia afetar o comércio local e os empregos.

A cidade busca revitalizar suas áreas comerciais, promovendo iniciativas para modernizar o setor e atrair mais visitantes, injetando recursos nos negócios da população local.

O prefeito Stéphane Blanchet comprou a briga em apoio aos moradores. Filiado ao grupo 'Génération.s', um movimento político progressista, ele foi eleito em 2020 para um mandato de seis anos e ganhou projeção por seu envolvimento com questões sociais e de desenvolvimento local.

Os moradores fizeram um abaixo-assinado e, além do prefeito, eles também receberam apoio de outros políticos para tentar barrar o empreendimento.

A deputada Clémentine Autain afirmou que o mercado seria um problema para a economia local e que deveria ser barrado. Em 2024, ela foi reeleita deputada pela 11ª circunscrição de Seine-Saint-Denis com a bandeira de questões sociais e ambientais.

A gritaria dos moradores e comerciantes foi tanta que o Carrefour anunciou a desistência do empreendimento.

O Atacadão, hoje pertencente ao grupo Carrefour, foi fundado em 1962 na cidade de Maringá, no Paraná. A rede é uma das maiores do país no segmento de atacado e autosserviço, operando no modelo “cash and carry”, ou atacarejo, que combina características de atacado e varejo ao oferecer produtos em grandes volumes com preços mais competitivos.

A rede trabalha com dois formatos de lojas. Uma delas tem autosserviço destinado a consumidores de uma forma geral.

A outra é uma central de distribuição/atacados: destinado a grandes empresas, comerciantes e grandes lojistas.

O Atacadão foi adquirido pelo Grupo Carrefour em 2007 por cerca de R$ 2,2 bilhões. Seu público-alvo inclui comerciantes — como donos de mercearias, bares e restaurantes — e também consumidores finais que buscam economizar comprando em maior quantidade.

O Carrefour é uma rede internacional de hipermercados fundada na França em 1959. A multinacional está entre as maiores do varejo mundial e mantém operações em mais de 40 países.

O Carrefour atua com vários formatos: hipermercados com ampla variedade de produtos, supermercados voltados às compras diárias e lojas Carrefour Express para conveniência. Já o Atacadão segue o modelo de atacarejo, com foco em grandes volumes e preços menores.

A rede também conta com o Carrefour Pro, voltado para empresas e profissionais que precisam de condições especiais para negócios, e com o e-commerce, que oferece compras online com entrega em domicílio ou retirada nas lojas.

