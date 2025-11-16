Pra quem não viu: Pequena cidade francesa derrota gigante do comércio em ‘queda de braço’

A pequena cidade que fica 18 km a nordeste de Paris, às margens do Rio Morée, ocupa uma área de apenas 7,2 km² e tem cerca de 52 mil moradores. Mas a população se mobilizou e comprou briga com uma poderosa rede de supermercados: o Carrefour.
Sevran está localizada na região de Île-de-France, no departamento de Seine-Saint-Denis. Conhecida por sua diversidade cultural, a cidade possui projetos de revitalização urbana e enfrenta desafios sociais típicos de áreas metropolitanas.
O comércio em Sevran é diversificado, com destaque para pequenos negócios, mercados locais e lojas de bairro que atendem à comunidade multicultural. Por isso, a população se mobilizou contra a chegada do Atacadão, que iria se estabelecer na cidade.
Na visão dos moradores e comerciantes, a chegada do Atacadão - rede de atacarejo do Carrefour - poderia afetar o comércio local e os empregos.
A cidade busca revitalizar suas áreas comerciais, promovendo iniciativas para modernizar o setor e atrair mais visitantes, injetando recursos nos negócios da população local.
O prefeito Stéphane Blanchet comprou a briga em apoio aos moradores. Filiado ao grupo 'Génération.s', um movimento político progressista, ele foi eleito em 2020 para um mandato de seis anos e ganhou projeção por seu envolvimento com questões sociais e de desenvolvimento local.
Os moradores fizeram um abaixo-assinado e, além do prefeito, eles também receberam apoio de outros políticos para tentar barrar o empreendimento.
A deputada Clémentine Autain afirmou que o mercado seria um problema para a economia local e que deveria ser barrado. Em 2024, ela foi reeleita deputada pela 11ª circunscrição de Seine-Saint-Denis com a bandeira de questões sociais e ambientais.
A gritaria dos moradores e comerciantes foi tanta que o Carrefour anunciou a desistência do empreendimento.
O Atacadão, hoje pertencente ao grupo Carrefour, foi fundado em 1962 na cidade de Maringá, no Paraná. A rede é uma das maiores do país no segmento de atacado e autosserviço, operando no modelo “cash and carry”, ou atacarejo, que combina características de atacado e varejo ao oferecer produtos em grandes volumes com preços mais competitivos.
A rede trabalha com dois formatos de lojas. Uma delas tem autosserviço destinado a consumidores de uma forma geral.
A outra é uma central de distribuição/atacados: destinado a grandes empresas, comerciantes e grandes lojistas.
O Atacadão foi adquirido pelo Grupo Carrefour em 2007 por cerca de R$ 2,2 bilhões. Seu público-alvo inclui comerciantes — como donos de mercearias, bares e restaurantes — e também consumidores finais que buscam economizar comprando em maior quantidade.
O Carrefour é uma rede internacional de hipermercados fundada na França em 1959. A multinacional está entre as maiores do varejo mundial e mantém operações em mais de 40 países.
O Carrefour atua com vários formatos: hipermercados com ampla variedade de produtos, supermercados voltados às compras diárias e lojas Carrefour Express para conveniência. Já o Atacadão segue o modelo de atacarejo, com foco em grandes volumes e preços menores.
A rede também conta com o Carrefour Pro, voltado para empresas e profissionais que precisam de condições especiais para negócios, e com o e-commerce, que oferece compras online com entrega em domicílio ou retirada nas lojas.