‘Náufrago’ de verdade: ex-milionário viveu sozinho por mais de 20 anos em ilha remota

Ele decidiu abandonar a vida urbana e viveu por mais de 20 anos isolado em uma ilha remota da Austrália.
Segundo o jornal britânico The Sun, Glasheen morreu aos 81 anos em julho de 2025. David Glasheen era empresário do setor de mineração quando perdeu tudo no crash da Bolsa de 1987.
Em 1997, ele se mudou para a isolada Restoration Island, que fica no norte de Queensland.
Ele construiu sozinho uma casa simples de madeira, que possui gerador solar, sistema de captação de água da chuva e uma horta.
Sua história chamou tanto a atenção que veículos como The Guardian, ABC Australia e Business Insider já produziram documentários sobre ele.
A ilha onde ele viveu pertence ao governo australiano e é acessível apenas por barco ou helicóptero.
Glasheen permaneceu ali por meio de permissões temporárias que precisavam ser renovadas com alguma frequência.
Em 2017, ele chegou a receber ameaças de despejo do governo, mas conseguiu renovar sua permissão desde que mantivesse o local limpo e preservado.
O australiano levava uma rotina autossuficiente e minimalista: planta alimentos, pesca, cria galinhas e reaproveita materiais trazidos pelo mar.
Durante, ele anos viveu totalmente desconectado da tecnologia. “O mundo lá fora está barulhento demais. Aqui eu escuto o vento, o mar e os pássaros. Não há preço para isso', disse à ABC.
Apelidada de “o náufrago de Restoration Island”, a história de Glasheen virou uma lenda local.
Mesmo quando esteve com a saúde debilitada, o ex-empresário afirmou não sentir falta da vida moderna e queria ter escrito um livro sobre sua experiência.
Glasheen contou que documentou duas décadas do seu cotidiano na ilha em diários e anotações. Ele também recebeu propostas para transformar sua história em filme.
Restoration Island é uma pequena e isolada ilha localizada no extremo norte de Queensland, na Austrália, próxima à Península do Cabo York e rodeada pelo Mar de Coral.
A ilha tem uma importância histórica, pois foi o local onde o explorador Capitão William Bligh e 18 membros da sua tripulação desembarcaram em 29 de maio de 1789, após o famoso Motim do Bounty.
Bligh e seus homens passaram dois dias na ilha, que batizaram de 'Restoration' ('Restauração', em português) por sentirem-se restaurados após a longa e perigosa jornada.