Celebridades e TV Com novo papel na manga, Rodrigo Santoro fala sobre paternidade Rodrigo Santoro refletiu sobre carreira, família e seu novo trabalho no filme 'O Filho de Mil Homens'. Para ele, o personagem Crisóstomo é um dos papéis mais complexos que já interpretou, por representar valores como empatia, generosidade e acolhimento. Por Lance

Divulgação Jorge Bispo