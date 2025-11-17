Homenagem a Belo em festinha de bebê viraliza e cantor reage

Os dois tiveram um relacionamento que durou de 1998 a 2007. Durante esse período, Belo foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em 2003. Enquanto ele esteve detido, Viviane o visitava regularmente na prisão. O cantor teve a pena extinta pela Justiça e evita comentar o assunto, embora já tenha afirmado em entrevistas que é e sempre foi inocente.