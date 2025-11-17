Estilo de Vida

Superiate de R$ 4 bilhões impressiona em Mônaco

Um superiate de luxo avaliado em 800 milhões de dólares (cerca de R$ 4,2 bilhões na cotação atual) chamou a atenção em um evento em Mônaco.

Por Lance
Divulgação

O Obsidian Horizon, como é chamado, foi revelado no Monaco Yacht Show, um dos maiores encontros do mercado náutico mundial.

Divulgação

Num primeiro olhar, a embarcação impressiona por suas dimensões (84,2 metros de comprimento), acabamento em preto fosco e toques elegantes de madeira aquecida.

Divulgação

O projeto interior privilegia sofisticação e conforto. Um salão espaçoso tem vistas privilegiadas para o mar.

Divulgação

Os ambientes foram meticulosamente planejados para oferecer o máximo em conforto e entretenimento.

Divulgação

Há desde um cinema privativo, uma piscina interna com luz ambiente, até um bar lounge exclusivo.

Divulgação

Um dos pontos mais inusitados — e impressionantes — é a galeria de automóveis, onde está exposto um Bugatti Chiron, um dos carros mais caros do mundo.

Divulgação

Os espaços de convívio são amplos e privilegiam a conexão com o mar, com enormes janelões que garantem vistas panorâmicas.

Divulgação

Destaque para a espaçosa sala de jantar, que abriga uma mesa para até 15 convidados.

Divulgação

O Monaco Yacht Show é uma feira anual que acontece desde 1991 em Mônaco, um microestado situado ao sul da França conhecido mundialmente por seu glamour e riqueza.

Imagem de Gerhard Bögner por Pixabay

Com pouco mais de 2 km² de extensão e 38 mil habitantes, Mônaco é o segundo menor país do mundo, atrás apenas do Vaticano.

Imagem de Julius Silver por Pixabay

A história de Mônaco está intimamente ligada à Casa de Grimaldi, que governa o território desde 1297.

Imagem de Helena Jankovi?ová Ková?ová por Pixabay

Atualmente, o Chefe de Estado é o Príncipe Alberto II, que ascendeu ao trono em 2005, dando continuidade a uma linhagem secular.

Wikimedia Commons/Michel Ravassard

O país é conhecido por sua estabilidade política, ausência de imposto de renda para residentes e forte economia baseada no turismo de luxo, no setor imobiliário e nas finanças.

- Imagem de MrJayW por Pixabay

Consequentemente, Mônaco possui uma das maiores rendas per capita do mundo. A infraestrutura é moderna e de alta qualidade.

CandyGuru/Pixabay

A capital, Monaco-Ville, abriga a residência oficial do príncipe-soberano.

Reprodução do Flickr Aaron Beppu

O distrito mais famoso é Monte Carlo, centro da vida glamorosa do principado, com cassinos, hotéis sofisticados, restaurantes estrelados e o renomado circuito urbano de Fórmula 1.

Reprodução do Flickr jeepytan

É lá que se encontra o renomado Cassino de Monte Carlo, inaugurado em 1863, que foi crucial para o desenvolvimento econômico do principado.

Wikimedia Commons/Fruitpunchline

A cultura é bastante influenciada pela França, sendo o francês o idioma oficial, embora o italiano e o monegasco (um dialeto da língua lígure) também sejam falados.

Reprodução do Flickr Party Lin

