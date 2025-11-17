Lenda do Led Zeppelin, Robert Plant confirma show no Brasil em 2026

O festival busca misturar estilos como rock, pop, jazz, MPB, soul e música eletrônica. O público geral poderá comprar ingressos a partir do dia 14 de novembro. Plant, aliás, é apenas um de vários setentões ainda na ativa do rock internacional.
Ozzy Osbourne, um pioneiros do heavy metal, e ex-líder e vocalista icônico do Black Sabbath, morreu aos 76 anos em 22/7/2025. Ele, que sofria de Parkinson, passou por várias cirurgias e não conseguia mais andar, ainda fez um último show pouco antes de partir.
A despedida foi no dia 5 de julho de 2025, no show que o próprio Ozzy anunciou como sua despedida dos palcos. Para isso, o Black Sabbath se reuniu, num evento especial chamado 'Back to the Beginning', uma celebração à história da banda.
A música, aliás, é algo atemporal e que atravessa gerações. E muitos músicos não se aposentam, tamanha a paixão pela estrada. Veja alguns artistas estrangeiros, na faixa de 70 anos ou mais, ainda na ativa. Ozzy fazia parte dessa lista. Agora passa a ser um desfalque de peso.
Tony Iommi - 19/02/1948 (77 anos). O guitarrista fundou a Black Sabbath com Ozzy e teve papel crucial na criação do Heavy Metal. É o 'Rei dos Riffs'. Vítima de acidente, usou próteses em dedos esquerdos para seguir carreira. É um dos adeptos da famosa guitarra Gibson SG.
Eric Clapton - 30/03/1945 (80 anos). O cantor e guitarrista britânico também integra a lista dos 'senhores' músicos, consagrados mundialmente e ainda em atividade nos palcos e estúdios. Passou novamente pelo Brasil em 2024.
Bruce Springsteen - 23/09/1949 (76 anos). Premiado cantor, compositor e guitarrista americano, continua a seduzir o público com a voz rouca e o estilo cool (camisa e calça jeans), que desde os anos 60 encanta gerações.
Os Rolling Stones ocupam lugar de destaque no cenário musical desde 1962. A banda é considerada a segunda mais importante da história (atrás dos Beatles). Mick Jagger (26/7/1943, 82 anos), Ron Wood (à esquerda - 01/06/1947, 78) e Keith Richards (à direita - 18/12/1943, 81 anos) mantêm a energia e o estilo no palco.
Rod Stewart - 10/01/1945 (80 anos). O cantor e compositor britânico de voz rouca é um dos ícones do rock, vencedor de Grammy. Em 2020, fez uma cirurgia de joelhos e está recuperado. Veio ao Brasil pela última vez em 2023.
Paul McCartney - 18/06/1942 (83 anos). O ex-Beatle ainda faz shows, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas e é o primeiro Beatle a ser condecorado como Sir. É vegetariano, ativista pelos direitos dos animais, e veio ao Brasil em 2024.
Ringo Starr - 07/07/1940 (85 anos). Outro ex-Beatle, além de tocar bateria, também foi intérprete de canções clássicas da banda. Faz shows e recentemente participou de show ao vivo com Paul McCartney.
Mítica banda de rock londrina, o Led Zeppelin consagrou o som violento de guitarra, com raiz no blues e na música psicodélica, como precursora do Heavy Metal. O citado Robert Plant, considerado o melhor vocalista de metal da história, está com 77 anos (20/08/1948).
Já o guitarrista Jimmy Page tem 81 anos (09/01/1944 ) e se dedica à preservação do legado da banda, atuando em documentários e remasterizações do Led Zeppelin.
Stevie Wonder - 13/05/1950 (75 anos). O prestigiado cantor e pianista cego de nascença segue uma carreira sólida que marca os gêneros pop, soul e RnB em nível mundial. Vale lembrar que, em 2011, se apresentou para mais de 100 mil pessoas no Rock in Rio.
Bob Dylan - 24/05/1941 (84 anos). O americano tem tamanha relevância que foi laureado com o Nobel de Literatura em 2016 por criar 'novos modos de expressão poética na música'. É o único artista a ter os 5 principais prêmios culturais: Nobel, Pulitzer, Oscar, Grammy e Globo de Ouro.
Steven Tyler - 26/03/1948 (77 anos). O mega-astro, fundador e vocalista da banda Aerosmith, sofreu fratura da laringe e lesão nas cordas vocais. Por isso, deixou de fazer turnês, mas ainda se apresenta em eventos pontuais, sem ter a mesma voz de antes.
Alice Cooper - 04/02/1948 (77 anos). O cantor americano mantém o visual gótico que marcou a carreira, destacada também pelas performances inspiradas em filmes de terror, com sangue falso, instrumentos mortais e animais peçonhentos no palco. Continua firme nos palcos.
The Who - A banda de rock britânica, que ficou famosa por quebrar os instrumentos no fim dos shows, segue desde 1964. O vocalista Roger Daltrey (01/03/1944, 81 anos) e o guitarrista Pete Townshend (19/05/1945, 80 anos) continuam ativos. Em 2025, a banda faz a turnê que deve ser de despedida nos Estados Unidos, Canadá e Europa.
Gene Simmons - 25/08/1949 (76 anos). Vocalista, baixista e fundador da Banda Kiss. Liderou a banda em que todos os integrantes têm mais de 60 anos até 2022, quando saiu para carreira solo. Ele mantêm o visual de maquiagem pesada e performances com efeitos e pirotecnia.
Roger Waters - 06/09/1943 (82 anos). Um dos fundadores da banda Pink Floyd, de rock progressivo e psicodélico Já veio sete vezes ao Brasil, sendo a última em 2023. Politizado, é defensor da causa palestina e critica o avanço do neofascismo no mundo.
David Gilmour - 06/03/1946 (79 anos). O músico foi vocalista do Pink Floyd. Toca dez instrumentos e tem doutorado em Artes. Nos intervalos da banda, tocava em estúdio, produzia discos e atuava como engenheiro de som. Última vinda ao Brasil foi em 2015.
James Taylor - 12/03/1948 (77 anos). O músico americano faz uma fusão de rock, country e gospel. Canta e toca piano, violão e violoncelo. Começou a carreira em 1966. Foi uma das estrelas do primeiro Rock in Rio (1985) e compôs 'Only a Dream in Rio', em homenagem à cidade carioca. Também se dedica a causas ambientais. Fez show no Brasil em abril de 2025.
Carlos Santana - 20/07/1947 (78 anos). Líder da banda que leva seu sobrenome, mistura jazz, blues e rock com tempero latino. O compositor e instrumentista mexicano ganhou projeção em 1969 no lendário Festival de Woodstock. Coleciona Grammy's e já veio ao Brasil 6 vezes, incluindo sua última visita, no encerramento da Copa do Mundo-2014.