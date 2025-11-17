Animais Pra quem não viu: Banhistas sofrem ataque de cardume de peixe-espada Um incidente ocorrido em janeiro de 2025 é lembrado até hoje por evidenciar algo raro de acontecer nas praias: sete banhistas foram feridos por um cardume de peixe-espada na Praia da Baleia, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Por Lance

reprodução/tv globo