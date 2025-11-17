Galeria Monte Saint-Michel: joia medieval vira ilha na maré alta do Canal da Mancha Monte Saint-Michel é um dos lugares mais mágicos da França. Localizado na Normandia, esse vilarejo medieval se transforma em uma ilha cercada pelo mar durante a maré alta, criando um espetáculo natural e arquitetônico único. Visitar esse lugar é como entrar em um conto de fadas onde a pedra e a água dançam juntas ao ritmo das marés. Por Lance

reprodução/ tripadviser