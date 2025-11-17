Objetos pessoais de Alan Rickman, o Snape de Harry Potter, vão a leilão

Um dos destaques é o roteiro de Duro de Matar com notas manuscritas. Entre os itens ligados a Harry Potter, aparecem um relógio de bolso banhado a ouro entregue à equipe, livros da saga pertencentes ao ator e uma figura de Snape lacrada.
O acervo ainda cobre trabalhos variados da carreira de Rickman, revelando seu cuidado artístico e sua trajetória multifacetada.
Nascido em 21/2/1946 em Londres, na Inglaterra, Alan Rickman compôs um tipo único na pele do professor Severus Snape, misto de vilão e herói com participação preponderante na saga. Ele teve 42 anos de carreira, desde 1974, quando começou a atuar, até sua morte em 2016.
Premiado com o Emmy e o Globo de Ouro pelo papel título em 'Rasputin' (1996), Alan Rickman também se destacou como o vilão Hans Gruber em 'Duro de Matar' (1988).
Ele também ganhou o Prêmio Bafta de Melhor Ator Coadjuvante por 'Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões', estrelado por Kevin Costner, em 1991. Alan Rickman morreu de câncer em 2016, aos 69 anos.
Assim como Alan Rickman, infelizmente outros atores da saga Harry Potter já morreram, deixando saudade. Veja a lista agora com o Flipar!
Michael Gambon - O ator nascido em 19/10/1940, em Cabra, na Irlanda, interpretou o amado Albus Dumbledore, em 6 dos 8 filmes da franquia, após a morte de Richard Harris, que viveu o reitor de Hogwarts nos dois primeiros filmes. Ele morreu em 2023 aos 82 anos.
Richard Harris - Ele foi o primeiro intérprete de Albus Dumbledore, o amado e poderoso reitor de Hogwarts. O ator irlandês atuou nos dois primeiros filmes: 'Pedra Filosofal' (2001) e 'Câmera Secreta' (2002). E se afastou para fazer tratamento contra um câncer linfático. Ele morreu em 2002, aos 72 anos.
Paul Grant - Ele interpretou um dos anões do Banco de Gringotts em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'. Paul media 1,32m de altura e fez outros papéis que exigiam nanismo, Foi encontrado desmaiado na estação de King's Cross e teve morte cerebral no hospital. Tinha 56 anos.
Robbie Coltrane - Seu grande sucesso, inclusive atraindo o carinho das crianças , foi o gigante Rubéo Hagrid, o guardião de Hogwarts. Ele morreu em 14/10/22 aos 72 anos.
Seu primeiro filme foi em 1980: 'Flash Gordon'. Além de viver Hagrid, ele atuou em filmes de James Bond e em 'Cracker'. Por este recebeu 3 prêmios Bafta como melhor ator pelo personagem Fitz.
John Hurt - O ator britânico fez o papel de Olivaras, dono da loja de varinhas mágicas. Sua loja no Beco Diagonal é uma das mais importantes da série. Ele explica a Harry: 'A varinha é que escolhe o dono'. Morreu de câncer em 2017, três dias após completar 77 anos.
Helen McCrory - A atriz viveu Narcisa Malfoy, mãe de Draco, personagem que protege o filho ao longo da saga e que, em 'Relíquias da Morte' (2010), ajuda a manter Harry vivo durante um embate com Voldemort. Morreu de câncer em abril de 2021, aos 52 anos.
Robert Knox - O jovem ator viveu Marcos Belby, aluno da Corvinal, membro do grupo de estudantes especiais do professor Slughorn, em 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' (2009). Foi assassinado com golpes de faca, em 2008, ao tentar defender o irmão durante um assalto.
Verne Troyer - O ator interpretou o duende Grampo, que leva Harry aos cofres do Banco Gringotes, onde os bruxos guardam dinheiro e objetos valiosos. Verne Troyer tinha nanismo severo e media apenas 81 cm. Sofria de depressão e alcoolismo. Morreu aos 49 anos, em 2018.
Richard Griffiths - O ator convenceu tanto na pele de Valter Dursley, tio de Harry, que atraiu a antipatia de parte do público. Em 'Pedra Filosofal', ele faz de tudo para impedir que Harry se tornasse aluno de Hogwarts. Morreu aos 65 anos, em 2013, por complicações após uma cirurgia no coração.
Dave Legeno - Encarnou Fenrir Greyback, lobisomem comensal da morte, uma das figuras mais assustadoras das Forças do Mal de Voldemort. Dave Legeno tinha 50 anos quando morreu, em julho de 2014, durante uma trilha no Vale da Morte, na Califórnia.
Timothy Bateson - Era a voz que dava vida ao elfo Monstro, empregado doméstico da casa de Sirius Black, racista e mal humorado. Morreu em 2009, aos 83 anos.
Roger Lloyd Pack - Viveu o bruxo Bartô Crouch, membro influente do Ministério da Magia, que sofre grande decepção ao perceber que seu filho participa de atividades criminosas. Morreu de câncer em 2014, aos 69 anos.
Maggie Smith – Viveu Minerva McGonagall, professora rígida e admirada de Hogwarts, peça essencial na proteção da escola durante momentos decisivos. Tornou-se uma das personagens mais queridas da saga, mas veio a falecer no fim de 2024.