Objetos pessoais de Alan Rickman, o Snape de Harry Potter, vão a leilão

Richard Griffiths - O ator convenceu tanto na pele de Valter Dursley, tio de Harry, que atraiu a antipatia de parte do público. Em 'Pedra Filosofal', ele faz de tudo para impedir que Harry se tornasse aluno de Hogwarts. Morreu aos 65 anos, em 2013, por complicações após uma cirurgia no coração.