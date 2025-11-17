Notícias

Fato raro: shopping famoso de Buenos Aires vai fechar depois de 30 anos

Um fato raro que está prestes a acontecer tem chamado a atenção de moradores do bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina.

Por Lance
Reprodução/YouTube

Depois de mais de 30 anos presente no dia a dia da população, um shopping popular está com os dias contados para fechar as portas.

Pixabay/Pexels

Trata-se do Shopping Portal Palermo, que fica em uma das áreas mais valorizadas de Palermo.

Reproduc?a?o/YouTube

O centro comercial, que ao longo das décadas se consolidou como um espaço de convivência e um dos principais pontos de referência do bairro, será fechado nos próximos anos.

Reproduc?a?o/YouTube

A decisão foi tomada após um processo de licitação conduzido pelo governo argentino, que concedeu o terreno à empresa Consultatio.

Angelica Reyes/Unsplash

A companhia venceu a concorrência com uma oferta de aproximadamente US$ 127 milhões, valor que permitirá implementar o projeto que substituirá o atual shopping.

Reproduc?a?o/YouTube

O Grupo Cencosud, responsável pela gestão do shopping desde sua inauguração em 1996, informou que todo o espaço será reformulado para abrigar um grande empreendimento urbano.

Reproduc?a?o/YouTube

A Consultatio, nova detentora do espaço, planeja erguer um complexo que unirá residências, estabelecimentos comerciais e áreas de lazer ao ar livre.

Imagem gerada por IA

A notícia da desocupação gerou preocupação entre os residentes locais, que enxergam no fechamento do Portal Palermo o desaparecimento de um ícone social e cultural.

Pixabay

Conforme o calendário previsto, o Portal Palermo permanecerá aberto somente até dezembro de 2026.

Dieter de Vroomen/Unsplash

Palermo é o maior e um dos bairros mais vibrantes de Buenos Aires, conhecido por sua atmosfera jovem, criativa e cosmopolita.

Flickr - Ricardo Patiño

Palermo é dividido em seis sub-bairros: Palermo Soho, Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Villa Freud, Las Cañitas e Palermo Chico.

Reprodução/YouTube

O bairro combina ruas arborizadas, arquitetura charmosa e uma intensa vida cultural, com cafés, bares e discotecas.

Panoramio/gabriel_12

Os Bosques de Palermo oferecem áreas verdes amplas para lazer e esporte com lagos, jardins e o famoso Rosedal, famoso por suas milhares de roseiras.

Flickr Patricio Espigares

O bairro também abriga o Planetário Galileo Galilei, com sua icônica cúpula iluminada, e o Jardim Botânico Carlos Thays, um oásis verde com estufas históricas e esculturas espalhadas pelos caminhos.

Wikimedia Commons/Emmanuel Iarussi

Outro ponto muito procurado é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (MALBA), referência internacional por seu acervo de obras modernas e contemporâneas.

Wikimedia Commons/B.jars

Atualmente, estima-se que Palermo tenha cerca de 250 mil habitantes. O bairro se consolidou como um dos endereços mais valorizados e desejados da capital argentina.

Reprodução/YouTube

Veja Mais