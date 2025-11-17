Maravilha da engenharia moderna, ilha artificial de Dubai custou R$ 64 bilhões

A 'Palm Jumeirah', como é chamada, abriga hotéis, marinas e residências de luxo.
Ao todo, a ilha artificial tem 31 km² e foi criada para ser uma vitrine do urbanismo de alto padrão.
Projetada pelo escritório americano HHCP e desenvolvida pela estatal Nakheel, a ilha começou a ser construída em 2001.
Seu formato de palmeira, visível do espaço, é composto por um “tronco” central, 17 “folhas” residenciais e um semicírculo externo que funciona como barreira de proteção contra as ondas do mar.
No tronco estão shoppings, restaurantes, centros comerciais e residências; nas folhas ficam mansões e vilas privadas com acesso direto ao mar e praias exclusivas.
No 'Crescent' (como é chamado o semicírculo externo) se concentram os grandes resorts e hotéis cinco estrelas, como o famoso 'Atlantis The Palm', que abriga parque aquático, aquário e restaurantes de chefs renomados.
A construção exigiu a dragagem de quase 100 milhões de m³ de areia marinha e rocha.
Para se ter uma ideia, todo o material usado na concepção da ilha seria suficiente para circundar o planeta três vezes com um muro de 2 metros.
A ilha conta com uma linha de monotrilho que conecta o continente ao Atlantis e facilita o deslocamento de moradores e turistas.
Também é possível chegar de carro (pela Sheikh Zayed Road), táxi ou utilizando o metrô de Dubai.
Devido à suscetibilidade sísmica da região, o terreno passou por mais de 200 mil perfurações para adensar o solo, o que causou um atraso de quase dois anos no cronograma.
O investimento para construção da ilha foi estimado em US$ 12 bilhões (o equivalente a cerca de R$ 64,5 bilhões).
A ilha tem capacidade para abrigar cerca de 65 mil moradores.
Alguns imóveis são avaliados em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ R$ 26,8 milhões).
Além disso, a Palm Jumeirah faz parte de um plano de expansão que deverá estender em cerca de 520 km a costa urbanizada de Dubai.
No entanto, apesar de ser reconhecido como uma maravilha da engenharia, o megaprojeto gerou preocupações ambientais.
Estudos apontam impactos ambientais, como aumento da temperatura da água e perda de circulação marinha.
Maior vulnerabilidade a mudanças climáticas e ao avanço do nível do mar também foram notadas.
Especialistas sugerem uma gestão ambiental contínua e ativa, incluindo a criação de recifes artificiais, para mitigar esses efeitos.
A Palm Jumeirah é a mais famosa entre as ilhas artificiais do conjunto denominado “The Palm Islands”.