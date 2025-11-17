Astro do cinema, Adam Driver foi fuzileiro naval e tem ONG que leva teatro aos militares

Conheça a trajetória desse artista - duas vezes concorrente ao Oscar e dono de uma grande base de fãs pelo mundo. Curiosamente, ele mantém ligação com militares da Marinha dos EUA.
Nascido em 19 de novembro de 1983 em San Diego, na Califórnia, Adam Douglas Driver teve uma infância marcada pelo divórcio dos pais. Ele passou a morar com a mãe em Mishawaka, no estado de Indiana.
Durante a escola, ele se envolveu com o coral e o teatro, desenvolvendo uma paixão pela atuação. No entanto, antes de seguir a carreira artística, Driver serviu nos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.
Foi após os atentados de 11 de setembro de 2001, numa experiência que, mais tarde, influenciaria profundamente sua abordagem no trabalho em equipe e sua dedicação à atuação.
Após deixar o exército por motivos médicos, Driver se mudou para Nova Iorque, onde finalmente ingressou na Julliard School, uma das mais prestigiadas escolas de arte dramática do mundo. Ele se formou em 2009.
Sua carreira começou a decolar em 2009, quando estreou na televisão com um papel em 'The Unusuals'. Mais tarde, se tornou um dos principais nomes da série 'Girls', de Lena Dunham, onde interpretou o problemático Adam Sackler.
O personagem, inicialmente visto como o 'namorado ruim', acabou ganhando uma profundidade inesperada devido à performance de Driver, que lhe rendeu diversas indicações ao Emmy e consolidou sua posição na indústria.
O grande salto de Driver para o cinema aconteceu em 2015, quando foi escalado para interpretar Kylo Ren, o vilão da nova trilogia de 'Star Wars'. Sua interpretação complexa do filho de Han Solo e Leia Organa lhe trouxe notoriedade global, além de uma legião de fãs e uma série de novos projetos.
Adam Driver também esteve nas sequências da triologia: Star Wars: O Despertar da Força, em 2015; e Star Wars: A Ascensão Skywalker, em 2019.
No entanto, foi sua participação em 'Infiltrado na Klan' , em 2018, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Ele concorreu na categoria melhor ator coadjuvante, mas perdeu para Mahershala Ali .
Neste filme, dirigido por Spike Lee, ele interpreta Detective Phillip 'Flip' Zimmerman, um policial judeu que se infiltra na Ku Klux Klan.
Adam voltou a concorrer ao Oscar em 2020 por sua atuação em 'História de um casamento'. Desta vez, na categoria de melhor ator, concorrendo com Jonathan Pryce, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio e Joaquin Phoenix, que venceu pelo papel do Coringa.