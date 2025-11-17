Galeria

Penedo: atrativos da joia colonial de Alagoas às margens do Velho Chico

Às margens do imponente Rio São Francisco, no interior de Alagoas, Penedo desponta como uma das cidades históricas mais encantadoras do nordeste brasileiro.

Por Lance
Reprodução do Instagram @tourpenedo

Fundada em 1560, a cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, onde casarões coloniais, igrejas barrocas e ruas de pedra preservam séculos de história.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Vizinha de Neópolis e Piaçabuçu, a cerca de 170 quilômetros da capital Maceió, Penedo combina charme colonial, cultura vibrante e o ritmo tranquilo de uma cidade ribeirinha.

Reprodução do Instagram @tourpenedo

Passear por Penedo é como folhear as páginas de um livro de história. O conjunto arquitetônico colonial, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), impressiona pela preservação e beleza.

Reprodução de vídeo TV Globo

Entre os monumentos mais emblemáticos estão a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, joia do barroco construída em 1764.

Washington Moraes/Wikimédia Commons

Outra construção religiosa importante da cidade é o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, com azulejos portugueses do século 17 e um valioso acervo de arte sacra.

ACéz4r /Wikimédia Commons

Já o Theatro Sete de Setembro, inaugurado em 1884, é o mais antigo em funcionamento em Alagoas. O Museu Paço Imperial, que já recebeu autoridades do Império, completa o roteiro histórico.

Reprodução do Instagram @tourpenedo

Mas Penedo não vive apenas de seu passado. A cidade vibra com festas populares e manifestações culturais que traduzem a alma do povo alagoano.

Reprodução do Instagram @tourpenedo

A Festa de Bom Jesus dos Navegantes, realizada em janeiro, é o maior evento religioso da região. Milhares de fiéis participam da tradicional procissão fluvial, em que embarcações enfeitadas percorrem o Rio São Francisco em um espetáculo de fé e devoção.

Divulgação/Fábio Marconi

Durante o Natal, apresentações de reisado e pastoril tomam conta das praças, mantendo viva a herança folclórica da cidade.

Reprodução do Instagram @tourpenedo

O Rio São Francisco, carinhosamente chamado de “Velho Chico”, é o coração de Penedo. Suas águas calmas refletem o pôr do sol dourado que encanta moradores e visitantes.

Reprodução de vídeo TV Globo

O passeio de catamarã é uma das experiências mais procuradas, levando turistas a conhecer ilhas e comunidades ribeirinhas enquanto guias contam histórias e lendas do rio que moldou a identidade da região.

Caioviniciuscosta/Wikimédia Commons

A hospitalidade é uma marca registrada dos penedenses. O ritmo de vida tranquilo, o custo de vida acessível e a sensação de segurança atraem quem busca qualidade de vida longe das grandes cidades.

Reprodução do Instagram @tourpenedo

A economia local gira em torno do turismo, do comÃ©rcio e do artesanato, com destaque para peÃ§as inspiradas no barroco e nas tradiÃ§Ãµes ribeirinhas.

ReproduÃ§Ã£o WikimÃ©dia Commons

O clima tropical, com temperaturas médias entre 23°C e 31°C, torna Penedo um destino agradável durante todo o ano. Com pouco mais de 60 mil habitantes, segundo os dados do censo de 2022 do IBGE, Penedo oferece uma infraestrutura básica de saúde e educação, e mantém um ambiente de forte integração comunitária.

Reprodução do Instagram @tourpenedo

A Prefeitura tem investido em ações de turismo sustentável e preservação do patrimônio histórico. Projetos de restauração mantêm igrejas, conventos e casarões em ótimo estado de conservação, enquanto iniciativas culturais e oficinas de arte reforçam a identidade local.

Reprodução do Flickr Sergio Zeiger

Além de abrigar escolas e bibliotecas, a cidade sedia o Circuito Penedo de Cinema, criado em 1973, que atrai cineastas e artistas de todo o país, consolidando o município como referência cultural no Nordeste.

Divulgação/Circuito Penedo de Cinema

Viver ou visitar Penedo é experimentar uma combinação rara de história, fé, arte e natureza. Suas ladeiras contam histórias de um Brasil colonial que resiste ao tempo, enquanto o Rio São Francisco segue sendo o fio condutor de sua identidade.

Reprodução @BoaSorteViajante

Veja Mais