Pesquisa aponta indícios de vida extraterrestre; saiba onde

A descoberta é importante porque a presença de água é uma das condições essenciais para a possibilidade de haver vida extraterrestre.
O distante planeta Urano é o terceiro maior do sistema solar (quatro vezes maior que a Terra) e possui diversas luas. A desconfiança de que algumas delas abrigam reservas oceânicas é um tema frequente. O estudo teve como objeto imagens feitas pela sonda Voyager 2, da NASA, em 1986.
Além da Lua, satélite natural da Terra, existem outras luas, assim como no caso de Urano, que orbitam os planetas da Via Láctea, a galáxia em que estamos inseridos. Veja algumas marcantes e sua distância para a Terra.
No dia 10/10/1846, o astrônomo britânico William Lassell descobriu Tritão, a maior das luas que orbitam o planeta Netuno.
Tritão é uma lua gelada, única por ter uma órbita retrógrada, indicando que pode ter sido capturada por Netuno. Sua distância média da Terra é de cerca de 4,3 bilhões de quilômetros.
Uma das luas mais conhecidas é Europa, que orbita Júpiter. Descoberta pelo astrônomo italiano Galileu Galilei em 1610, ela é famosa por sua superfície de gelo e potencial para abrigar água líquida sob a crosta, o que pode indicar a possibilidade de vida.
A lua Europa fica a uma distância da Terra que varia, mas em média é de aproximadamente 628 milhões de quilômetros.
Titã, que orbita Saturno, foi descoberta por Christiaan Huygens em 1655. É a única lua conhecida com uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio.
TitÃ£ apresenta lagos de metano lÃquido em sua superfÃcie. A distÃ¢ncia dessa lua de Saturno Ã Terra Ã© de aproximadamente 1,2 bilhÃ£o de quilÃŽmetros.
Fobos é uma das luas de Marte, descoberta por Asaph Hall em 1877. Fobos tem uma forma irregular e está em uma órbita muito próxima a Marte.
Segundo os cientistas, essa proximidade pode levá-la a colidir com Marte ou se desintegrar em um futuro distante. Já sua distância média da Terra é de cerca de 56 milhões de quilômetros.
Ganímedes é uma lua que orbita Júpiter e foi descoberta por Galileu Galilei em 1610. Ela é a maior lua do Sistema Solar.
A superfície de Ganímedes é composta por gelo e rocha, além de um possível oceano subterrâneo. Sua distância média da Terra é cerca de 628 milhões de quilômetros.
Calisto orbita o planeta Júpiter e foi descoberta por Galileu em 1610. É a terceira maior lua do Sistema Solar .
A superfície repleta de crateras indica uma longa história geológica. Sua distância da Terra é similar à de Ganímedes, em torno de 628 milhões de quilômetros.
Jápero (orbita Saturno e foi descoberta por Giovanni Domenico Cassini em 1671. Ela é conhecida por sua característica bicoloridade.
É que ela tem um hemisfério escuro e outro claro, e pode ter uma atmosfera muito tênue. Sua distância da Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.
Charon é a maior lua de Plutão, descoberta por James Christy em 1978. Charon é notável por sua grande proximidade com Plutão.
Essa proximidade faz com que os dois corpos se comportem quase como um sistema binário. Na astronomia, o sistema binário significa quw ambos os corpos são ligados pela força da gravidade.