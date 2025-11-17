Série sobre família Kennedy terá Michael Fassbender à frente do elenco

A série promete seguir os moldes de 'The Crown', retratando altos e baixos da dinastia Kennedy, com narrativa na década de 1930 e explorando antecedentes da família antes dos passos políticos iniciais até a glória e tragédia. Com foco em Joseph, a narrativa mostrará como suas decisões influenciaram gerações. E revelará conflitos internos, estratégias de poder e o impacto na história americana.
Com direção ainda mantida em sigilo, a série sobre os Kennedy já gera grande expectativa no mercado audiovisual. A escolha de Fassbender reforça o tom dramático e sofisticado da obra, que deve combinar política, ambição e drama familiar. A produção está em fase inicial e deve reunir elenco de peso e ambientação histórica detalhada.
Nascido em 2 de abril de 1977, o ator teuto-irlandês tem trajetória consolidada no cinema. Ele já protagonizou e participou de mais de trinta filmes, sendo indicado duas vezes ao Oscar, por '12 Anos de Escravidão' e 'Steve Jobs'. Além de seu talento, sua dedicação ao ofício e a capacidade de mergulhar profundamente em seus personagens o tornaram um dos intérpretes mais respeitados de sua geração.
A vida pessoal de Fassbender também chama atenção. Casado com a atriz sueca Alicia Vikander desde 2017, ele mantém um perfil discreto e longe dos holofotes.
O casal se conheceu durante as filmagens de 'A Luz Entre Oceanos', e a química nas telas logo se transformou em romance. Eles oficializaram a união em uma cerimônia reservada na Espanha e, desde então, dividem a vida entre compromissos de trabalho e momentos de tranquilidade.
A relação com Vikander também se fortaleceu ao longo dos anos, e embora ambos sejam extremamente reservados, são frequentemente vistos juntos em eventos importantes da indústria.
Agora, embarquemos em uma viagem pelos momentos mais marcantes da carreira deste renomado ator, relembrando as atuações que o consagraram como um dos grandes nomes do cinema.
'Código Preto' é um thriller de espionagem dirigido por Steven Soderbergh, lançado em 13 de março de 2025. O filme acompanha os agentes de inteligência e cônjuges George (Michael Fassbender) e Kathryn Woodhouse (Cate Blanchett).
Quando Kathryn é suspeita de traição nacional, George enfrenta o dilema de escolher entre a lealdade ao seu país ou ao seu casamento.
O elenco também inclui Tom Burke, Naomie Harris e Pierce Brosnan. O filme recebeu aclamação da crítica, alcançando 92% de aprovação no Rotten Tomatoes.
'Boneco de Neve', lançado em 2017, é um thriller baseado no best-seller de Jo Nesbø. Fassbender dá vida ao detetive Harry Hole, que investiga uma série de assassinatos brutais relacionados a um misterioso assassino que deixa bonecos de neve como assinatura. O filme recebeu críticas mistas, mas sua atuação foi destacada, especialmente pelo comprometimento com a complexidade do personagem.
'O Assassino', lançado pela Netflix, traz Fassbender como um matador de aluguel meticuloso e frio, cuja vida muda após um erro fatal. Dirigido por David Fincher, o filme apresenta uma abordagem introspectiva e intensa sobre o protagonista, destacando a capacidade do ator de criar personagens complexos.
'A Luz Entre Oceanos' é um drama romântico que mostra um casal lidando com dilemas morais após encontrar um bebê à deriva no mar. O filme trouxe uma atuação sensível de Fassbender e marcou o início de seu relacionamento com Alicia Vikander.
'Alien: Covenant' é a sequência de 'Prometheus' e traz Fassbender novamente como David, além de um novo androide, Walter. O filme não teve o mesmo impacto de seu antecessor, mas reafirmou a habilidade do ator em papéis de ficção científica.
'Macbeth' adapta a obra de Shakespeare e tem Fassbender como o protagonista trágico, um general consumido pela ambição. Sua performance intensa e visceral foi amplamente elogiada e contribuiu para consolidá-lo como um ator capaz de transitar entre o cinema comercial e o de prestígio.
'12 Anos de Escravidão' trouxe Fassbender como um cruel dono de escravos, um papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. A intensidade de sua atuação ajudou a tornar o filme um dos mais impactantes sobre a escravidão nos Estados Unidos.
'Steve Jobs' contou a história do cofundador da Apple, interpretado por Fassbender. Sua performance foi tão impressionante que rendeu mais uma indicação ao Oscar, consolidando-o como um dos grandes atores de sua geração.
'Shame', dirigido por Steve McQueen, trouxe Fassbender no papel de um homem viciado em conjunção carnal. O filme recebeu aclamação da crítica e destacou sua coragem como ator, ao abordar um tema delicado com profundidade emocional e entrega total ao papel.
Com uma carreira repleta de personagens marcantes e atuações memoráveis, Michael Fassbender se consolidou como um dos talentos mais respeitados de sua geração. Seja no drama, na ação ou na ficção científica, ele continua a surpreender o público e a crítica com sua versatilidade.
Seu futuro na indústria cinematográfica segue promissor, e os fãs aguardam ansiosos por seus próximos projetos. Além do cinema, seu envolvimento com o automobilismo mostra que Fassbender não se limita a uma única paixão, sempre buscando novos desafios e formas de expressão. Seu legado no cinema já está garantido, e sua trajetória ainda reserva muitas surpresas.