Parasita transmitido por felinos afeta mente de lobos

Uma pesquisa publicada na revista científica 'Communications Biology' apontou alterações no comportamento dos lobos quando eles são infectados pelo parasita Toxoplasma gondii.

M. Zonderling Unsplash

Segundo o estudo, esses lobos têm 46 vezes mais chances de se tornarem líderes de sua matilha.

Christel SAGNIEZ por Pixabay

Essa pesquisa foi realizada ao longo de 26 anos e envolveu a análise de mais de 200 amostras de sangue de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA.

Kerry pexels

Embora sejam os gatos os principais transmissores desse parasita, a pesquisa aponta que o território dos lobos pode coincidir com o dos pumas, que também carregam o Toxoplasma gondii.

Bas Lammers wikimeida commons

A contaminação pode ocorrer quando os lobos compartilham presas com esses felinos ou entram em contato direto com suas carcaças ou suas fezes.

Marcel Langthim por Pixabay

Outra descoberta relacionada ao comportamento dos lobos infectados é a tendência de se afastarem de sua área de origem.

wikimedia commons Musicaline

Machos infectados, por exemplo, têm 50% de chance de sair da matilha em até seis meses, enquanto fêmeas infectadas têm 25% de chance de abandonar a matilha em até 30 meses.

flickr Fool4myCanon

O fato de alguns se tornarem líderes está ligado ao aumento dos níveis de testosterona causado pelo parasita, que faz com que os lobos se tornem mais agressivos e dominantes, facilitando sua ascensão na matilha.

Milo Weiler Unsplash

“Devido à estrutura de vida em grupo da matilha de lobos cinzentos, os líderes da matilha têm uma influência desproporcional sobre os seus companheiros de matilha e sobre as decisões do grupo', afirmaram os autores do estudo.

WikiImages por Pixabay

O Toxoplasma gondii é um protozoário unicelular que pode causar a doença chamada toxoplasmose. Ele é encontrado em todo o mundo e infecta diversos animais, incluindo gatos, carneiros, porcos e aves.

Pixabay

Os gatos sÃ£o os 'hospedeiros definitivos' do parasita, o que significa que eles sÃ£o os Ãºnicos animais que podem completar o ciclo de vida do Toxoplasma gondii.

Didi S por Pixabay

Quando um gato infectado defeca, ele libera oocistos no ambiente. Esses oocistos podem sobreviver por meses no solo, na água e em alimentos.

Freepik

Humanos podem se infectar com toxoplasmose de duas maneiras: comendo carne crua ou mal cozida de animais infectados ou entrando em contato com as fezes de gatos infectados.

Scott Payne pixabay

A toxoplasmose geralmente não apresenta sintomas em adultos saudáveis, mas em alguns casos pode causar febre, dor de cabeça, cansaço e dores musculares.

jcomp freepik

Alvos da pesquisa, os lobos são canídeos selvagens que pertencem ao gênero Canis, junto com coiotes, chacais e cães. São animais sociais que vivem em alcateias, grupos familiares liderados por um macho e uma fêmea alfa.

freepik vladimircech

As alcateias cooperam na caça, na criação dos filhotes e na defesa do território.

freepik vladimircech

Existem quatro espÃ©cies principais de lobo: o lobo-cinzento (o mais comum entre todos), o lobo-vermelho (encontrado no sudeste dos EUA, mas ameaÃ§ado de extinÃ§Ã£o), o lobo-etÃ­ope (nativo da EtiÃ³pia) e o lobo-guarÃ¡ (comum na AmÃ©rica do Sul).

Dylan Mullins Unsplash

O tamanho de um lobo varia muito conforme a espécie. O lobo-cinzento, por exemplo, é o maior de todos e pode chegar a 1,6m medindo da ponta do nariz à cauda.

pixabay

A expectativa de vida de um lobo-cinzento é de aproximadamente 16 anos.

Gary Kramer wikimedia commons

As alcateias podem chegar a ter de 5 a 12 indivíduos e todas contam com hierarquias rígidas.

Eva Blue Unsplash

Algumas das presas preferidas dos lobos são cervos, alces e bisões, mas eles também se alimentam de pequenos mamíferos, aves e peixes.

Paras Kaushal Unsplash

Os lobos geralmente acasalam no final do inverno. A gestação dura cerca de 63 dias, e a fêmea dá à luz entre 4 a 6 filhotes.

flickr USFWS Endangered Species

Uma curiosidade é que os filhotes de lobos nascem cegos e surdos e permanecem assim por vários dias, dependendo dos adultos da matilha para proteção e alimento.

M L Unsplash

Os lobos foram caçados intensivamente no passado, o que levou à redução de suas populações em várias regiões. Hoje, eles são protegidos por leis em muitos lugares, e programas de reintrodução têm ajudado a recuperar suas populações em áreas onde estavam extintos.

wikimedia commons Chris Muiden

Os lobos desempenham um papel ecológico importante, ajudando a manter o equilíbrio nos ecossistemas onde vivem. Seu retorno a algumas áreas tem mostrado benefícios para a biodiversidade local.

wikimedia commons Christian Mehlführer

