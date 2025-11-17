Notícias

Longe de tudo: lugares totalmente isolados pelo mundo

Existem lugares que ficam distante de tudo no planeta. São os locais mais remotos que, para alguém conhecer, exigem muito planejamento, tempo, dinheiro e disposição. Veja só...

Por Lance
Imagem de maps-for-free por Pixabay

Hanga Roa (Ilha de Páscoa): Hanga Roa é a principal e única cidade da Ilha de Páscoa, localizada no Chile. Com uma população modesta, serve como centro administrativo, cultural e turístico da ilha.

Márcio Cabral de Moura - Flickr

Remota, Hanga Roa também costuma ser um ponto de exploração de sítios arqueológicos, além de contar com uma rica herança cultural, incluindo os famosos moai.

Imagem de Jolande por Pixabay

Ittoqqortoormiit (Groenlândia): Esta é uma pequena e isolada vila localizada na costa leste da Gronelândia. Com uma população de cerca de 450 habitantes, é um dos assentamentos mais remotos do mundo.

earthXplorer - Flickr

A vila é conhecida por suas paisagens árticas deslumbrantes, com fiordes, icebergs e montanhas cobertas de neve. Os moradores locais dependem da pesca, caça e turismo para subsistência.

Richard Collier - Flickr

Vestmannaeyjar, Islândia: Localizado na costa sul da Islândia, esta cidade faz parte da ilha Heimaey. A região é um destino popular para observação de aves, especialmente papagaios-do-mar, e oferece oportunidades para explorar cavernas marinhas e fazer trilhas.

Sig Holm - Flickr

Vestmannaeyjar ainda abriga o Museu Eldheimar, que conta a história da erupção vulcânica de 1973 que atingiu a ilha.

Hansueli Krapf - Wikimédia Commons

Spitsbergen (Noruega): É a maior e a única ilha habitada do arquipélago de Svalbard, situado no Ártico norueguês. O lugar conta com paisagens deslumbrantes, incluindo fiordes, geleiras, montanhas e uma vasta vida selvagem, como ursos polares, renas e aves marinhas.

Imagem de jagabriele por Pixabay

Além disso, Svalbard é conhecida por suas políticas de preservação ambiental rigorosas e é um importante centro de pesquisa polar. A ilha ainda tem atividades como passeios de trenó puxados por cães e observação da aurora boreal.

nunatak nl - Flick

Costa dos Esqueletos (Namíbia): É uma desolada e árida faixa costeira localizada no sudoeste da Namíbia, na África. O nome é por conta da presença de inúmeros destroços de navios que encalharam ao longo da costa devido às fortes correntes, névoas e ventos turbulentos.

Imagem de juls26 por Pixabay

Esta região remota é caracterizada por suas paisagens com dunas de areia, penhascos escarpados e um deserto árido que se estende até o oceano Atlântico. a atmosfera desolada atrai viajantes aventureiros em busca de fotos únicas!

MarkDhawn - Wikimédia Commons

Munnar, Índia: É uma estação de montanha localizada no estado de Kerala, no sul da Índia. Situada nas Western Ghats, é conhecida por suas exuberantes plantações de chá, montanhas cobertas de verde e cachoeiras deslumbrantes.

Rosario Lizana - Flickr

Em Munnar, os turistas podem explorar trilhas desafiadoras, museus e pontos de vista panorâmicos, como o Pico de Anamudi, a montanha mais alta do sul da Índia.

Imagem de KarloKolumno por Pixabay

Tristão da Cunha (Oceano Atlântico): É um arquipélago vulcânico remoto no Atlântico Sul, administrado pelo Reino Unido como um território ultramarino. É um dos lugares mais isolados do mundo, situado a cerca de 2.400 quilômetros da África do Sul.

wikimedia commons

O arquipélago consiste em quatro ilhas principais, sendo Tristão da Cunha a maior delas. A população é pequena, com menos de 300 habitantes. A região é famosa por sua geologia vulcânica e paisagens impressionantes, incluindo o vulcão ativo chamado Queen Mary's Peak.

domínio público

Devido ao seu isolamento, a vida na ilha é desafiadora, dependendo muito da pesca e do apoio do governo britânico. Visitantes são raros, e a principal atividade econômica é a venda de selos postais e produtos relacionados à sua fauna única.

Varp wikimedia commons

Ilha Geórgia do Sul: Este é mais um território britânico ultramarino no Atlântico Sul. Fica localizado a aproximadamente 2.000 quilômetros a leste da ponta sul da América do Sul.

Imagem de Sybille H. por Pixabay

A ilha abriga algumas das maiores populações de aves marinhas e focas do mundo. Durante o século 20, a Ilha Geórgia do Sul desempenhou um papel significativo nas explorações antárticas.

Wofratz - Wikimédia Commons

Ilhas Cocos (Austrália): Este é um território australiano no Oceano Índico, localizado a aproximadamente 2.750 quilômetros a noroeste da costa da Austrália.

MUK - Wikimédia Commons

As Ilhas Cocos são famosas por suas praias de areia branca e águas cristalinas, tornando-se um destino popular para mergulho e snorkeling. A cultura local é uma mistura de influências malaias, europeias e australianas.

Zhilal Darma - Wikimédia Commons

McMurdo (Antártica): A Base McMurdo é a maior instalação de pesquisa científica dos Estados Unidos na Antártica. Localizada na ilha de Ross, ela é operada pela Fundação Nacional de Ciência dos EUA (NSF) e serve como uma base de apoio para várias atividades de pesquisa na região.

Gaelen Marsden - Wikimédia Commons

A base abriga uma população sazonal de pesquisadores e pessoal de apoio, chegando a milhares de pessoas durante o verão antártico.

Eli Duke - Flickr

Foula (Escócia): É uma pequena ilha do arquipélago das Shetland, localizado no extremo norte da Escócia, no Reino Unido. Com uma população muito reduzida, Foula é conhecida por sua natureza intocada e paisagens deslumbrantes.

DJ Racer X - Flickr

A vida na ilha é voltada para a pesca e a agricultura, e o acesso é feito por barco ou avião, tornando-a um local extremamente remoto e isolado.

Sidney Tulloch - Flick

Oymyakon (Rússia): Essa é uma pequena vila localizada no nordeste da Rússia, na região da República de Sakha (Yacútia). É reconhecidamente o lugar habitado mais frio da Terra, com temperaturas que podem atingir -50°C.

Maarten Takens - Flickr

Apesar do clima inóspito, algumas pessoas vivem em Oymyakon, principalmente envolvidas na criação de renas, caça e pesca.

outdoorfilms cz - Flick

Veja Mais